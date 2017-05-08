 Beşiktaş taraftarına deplasman izni – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş taraftarına deplasman izni

    Beşiktaş taraftarına deplasman izni

    Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, 15 Mayıs pazartesi günü oynanacak olan Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasına siyah beyazlı taraftarların alınmasını kararlaştırdı.

    Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu Heykel'deki tarihi valilik binasında Vali Yardımcısı Ergün Güngör başkanlığında toplandı. Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Bursaspor Genel Müdürü Erhan Başoğlu, polis ve jandarma yetkilileri katıldı. Toplantıda Bursaspor'un 15 Mayıs'ta Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 31'inci hafta karşılaşmasına siyah beyazlı takım taraftarlarının alınması yönünde karar verildi. Deplasman yasağının kalkması nedeniyle bu maç için aykırı bir karar alınmadı.

    Bursaspor Kulübü, Beşiktaş taraftarları için ayrılan bölümün biletlerini siyah beyazlı kulübe verecek. Satışı da Beşiktaş gerçekleştirecek.
    Ligin ilk yarısında İstanbul Vodafone Arena'daki karşılaşmaya Bursaspor taraftarları alınmıştı.

    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:07
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