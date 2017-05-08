4. kez aynı kabus

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de kendi kalesine en çok gol atan üç takımdan biri oldu. Tam 4 kez kendi filelerini havalandıran Kara Kartal'da daha önce savunma oyuncuları Gökhan Gönül, Beck ve Tosic kaleyi şaşırmıştı. Beşiktaş'ta Marcelo'yla birlikte böylece dört farklı savunma oyuncusu kendi kalesine gol attı.