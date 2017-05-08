 4. kez aynı kabus – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    4. kez aynı kabus

    4. kez aynı kabus
    Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de kendi kalesine en çok gol atan üç takımdan biri oldu. Tam 4 kez kendi filelerini havalandıran Kara Kartal'da daha önce savunma oyuncuları Gökhan Gönül, Beck ve Tosic kaleyi şaşırmıştı. Beşiktaş'ta Marcelo'yla birlikte böylece dört farklı savunma oyuncusu kendi kalesine gol attı.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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