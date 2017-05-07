 U13’ler galip: 3-1 – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    U13’ler galip: 3-1

    U13’ler galip: 3-1
    Beşiktaş'ın U13 Takımı, 9. hafta maçında İstanbulspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi. Siyah- beyazlı takım ikinci yarıda Azad (2) ve Emre'nin ayağından bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:30
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