Talisca, PFDK'ya sevk edilecek mi?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk gerilim mücadelenin 29. dakikasında yaşanmıştı. Volkan Demirel top oyun alanını terk ettikten sonra hakem Fırat Aydınus'un yanına kadar giderek, şikayette bulunmuştu.

Volkan, Aydınus'u ikna edemeyince 1. yardımcı hakem Serkan Ok'un yanına kadar koşup, "Görmedin mi?" diye seslenmişti. Bunun üzerine Aydınus Volkan'ı sarı kartla cezalandırmıştı. Kart gördükten sonra ileri doğru bakan Volkan ağır bir küfür etmişti. Ancak Fenerbahçe kaptanını tepkisinin kime olduğu anlaşılamamıştı.



OLAY FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Karşılaşmanın devre arasında ise olay fotoğraf sosyal medyaya düştü. Twitter'da paylaşılan fotoğrafta Anderson Talisca'nın Volkan Demirel'e yönelik orta parmak işareti yaptığı görüldü. Yaşananlar maç sonrası da hayli tartışma konusu oldu.



Peki Talisca bu hareketinden dolayı TFF Hukuk Müşavirliği tarafından profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilecek mi? Bu sorunun cevabı gözlemci ve temsilci raporlarında gizli. Hakem Fırat Aydınus, Talisca'ya kart çıkarmadığı için hareketi görmediği anlaşılıyor. Ancak hakem ve gözlemci raporlarında bu hareket yer bulursa, Brezilyalı büyük ihtimalle disiplin kuruluna sevk edilecek.



KURULA SEVK EDİLİRSE...

Bu durumda Talisca'ya olası bir ceza çıkması da güçlü bir ihtimal olacak. Benzer durumlarda hakemlerin görmediği ancak gözlemci ve temsilcilerin raporlarına yazdığı eylemler, disiplin talimatının ilgili maddeleri gereğince cezaladırılıyor.