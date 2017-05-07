 ''Şaşkınlık içindeyiz!'' – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    ''Şaşkınlık içindeyiz!''

    ''Şaşkınlık içindeyiz!''

    Kulübü İkinci Başkanı , 1-1 berabere biten - maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Çebi şunları söyledi; Futbolun içinde bunlar var. Futbol şansı. Şaşkınlık içindeyiz. Bunların hepsi olabilecekler şeyler. Kabullenmek lazım. Bugün top oynamayarak, 9 kişiyle 1 puan alarak gitmeyi başarmıştır. Tebrik ediyoruz. Ancak topu oynayan takımın olduğunu herkes görmüştür. Dikkatli olmazsanız, son saniyeler bile düdük çalan kadar maçın bitmediğini bilmek zorundasınız. Çünkü önümüzdeki maçlar bitmeden şampiyonluk ile ilgili hiçbir şey söylememek lazım. Ama en büyük aday biziz. Biz şampiyon olacağız. Önümüzdeki 4 maçı alarak şampiyon olacağız. Kaybedilen vardır ama çok şey yoktur. 'ın şampiyon olmasını engelleyecek puan cetveli yok. Bundan sonra Beşiktaş'ın önündeki maçları kazanması lazım.

    İlk yarıdaki penaltı pozisyonu değerlendiren Çebi, Penaltıydı. Verilmesi gerekiyordu. Yorum yapsak ne olacak bu saatten sonra dedi.
    gol yemedi, Beşiktaş gol yedi diyebilir miyiz yorumuna katıldığını belirten Çebi, Evet katılıyorum. Sonuç itibariyle Fenerbahçe gol bile atmadı. İkisini de biz attık. Maalesef oldu. Beşiktaş taraftarı rahat olsun. İpi biz göğüsleyeceğiz açıklamasında bulundu.

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:38
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