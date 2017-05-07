 RVP’yi hakeme şikayet et! – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    RVP’yi hakeme şikayet et!

    RVP’yi hakeme şikayet et!

    ; genç Atınç’ı, “ çok kurnaz. Sakın tuzağa düşme” diye uyardı.

    'ta sarı kart cezalısı Dusko Tosic, F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek. , hafta içerisinde yaptığı antrenmanlarda Marcelo'nun yanında genellikle Atınç Nukan'ı denedi. Atınç konusunda ısrarlı olduğu gözlenen Güneş'in derbi tandeminde Marcelo-Atınç ikilisini oynatması bekleniyor. Bu arada , son haftalardaki savunma performansıyla kötü bir görüntü verdi. Ligde geride kalan 3 maçta kalesini gole kapatamayan Beşiktaş; Trabzon, Başakşehir ve Adana maçlarında kalesinde 8 gol gördü.

    ŞENOL GÜNEŞ UYARDI
    Beşiktaş Teknik Direktörü ; Tosic'in yerine ilk 11'de görev yapmasına kesin gözüyle bakına Atınç'ı uyardı. Güneş, G.Saraylı Semih Kaya'nın derbide hakeme yaptığı uyarıları birinci dakikadan itibaren yapmasını isterken; genç oyuncusuna "Van Persie çok kurnaz. Sakın tuzağa düşme, sana yapacağı en küçük tahrik edici söz ya da hareketi hemen hakeme söyle" uyarısında bulundu. F.Bahçe'nin kazandığı derbide G.Saraylı stoper Semih Kaya, derbinin ilk dakikalarında yüzüne vuran 'yi şikayet etmiş, hakem Fırat Aydınus da Hollandalı oyuncuyu 'Gözüm üzerinde' diye uyarmıştı.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
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