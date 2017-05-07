RVP’yi hakeme şikayet et!
Şenol Güneş; genç Atınç’ı, “Van Persie çok kurnaz. Sakın tuzağa düşme” diye uyardı.
ŞENOL GÜNEŞ UYARDI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Tosic'in yerine ilk 11'de görev yapmasına kesin gözüyle bakına Atınç'ı uyardı. Güneş, G.Saraylı Semih Kaya'nın derbide hakeme yaptığı uyarıları birinci dakikadan itibaren yapmasını isterken; genç oyuncusuna "Van Persie çok kurnaz. Sakın tuzağa düşme, sana yapacağı en küçük tahrik edici söz ya da hareketi hemen hakeme söyle" uyarısında bulundu. F.Bahçe'nin kazandığı derbide G.Saraylı stoper Semih Kaya, derbinin ilk dakikalarında yüzüne vuran van Persie'yi şikayet etmiş, hakem Fırat Aydınus da Hollandalı oyuncuyu 'Gözüm üzerinde' diye uyarmıştı.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:19
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
Yorum
Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
Yorum
DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
RVP’yi hakeme şikayet et! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.