Rıdvan Dilmen: Penaltıyı vermedi!

FOTOMAÇ'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında şunları söyledi:

"15. dakikadan sonra maç Beşiktaş'ın lehine döndü ve pozisyon bulmaya başladılar. Maç Beşiktaş'ın lehine giderken gol de geldi. Yalnız Beşiktaş'ın gergin olduğu görülüyor. Maçta çok fazla pas hatası var ve çok faul oldu.

Fırat Aydınus'a üst araması yapsalar üzerinde kart falan yoktur. İlk yarıda takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı ancak Beşiktaş'ın penaltısını vermedi."



İŞTE O POZİSYON

Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ryan Babel, ceza sahası çaprazında Hasan Ali Kaldırım'ı geçmek istedi. Bu sırada Hasan Ali ceza sahasının hemen girişinde yere düştü. Ryan Babel de, Hasan Ali'yi geçmek için hareketlendi ancak siyah-beyazlı oyuncu da yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus'a baktı.



Pozisyona yakın olan mücadelenin hakemi Fırat Aydınus, Beşiktaşlı futbolcuların itirazlarına karşın penaltı olmadığı kararını verdi.





