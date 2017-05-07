 Rıdvan Dilmen: Penaltıyı vermedi! – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    : Penaltıyı vermedi!

    Rıdvan Dilmen: Penaltıyı vermedi!

    FOTOMAÇ yazarı , Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, Babel'in ceza sahası içerisinde düştüğü pozisyonla ilgili olarak, "Hakem, ilk yarıda takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı ancak Beşiktaş'ın penaltısını vermedi." dedi.

    FOTOMAÇ'ın usta yazarı , Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi.

    Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında şunları söyledi:

    "15. dakikadan sonra maç Beşiktaş'ın lehine döndü ve pozisyon bulmaya başladılar. Maç Beşiktaş'ın lehine giderken gol de geldi. Yalnız Beşiktaş'ın gergin olduğu görülüyor. Maçta çok fazla pas hatası var ve çok faul oldu.

    Fırat Aydınus'a üst araması yapsalar üzerinde kart falan yoktur. İlk yarıda takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı ancak Beşiktaş'ın penaltısını vermedi."

    İŞTE O POZİSYON
    Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ryan Babel, ceza sahası çaprazında Hasan Ali Kaldırım'ı geçmek istedi. Bu sırada Hasan Ali ceza sahasının hemen girişinde yere düştü. Ryan Babel de, Hasan Ali'yi geçmek için hareketlendi ancak siyah-beyazlı oyuncu da yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus'a baktı.

    Pozisyona yakın olan mücadelenin hakemi Fırat Aydınus, Beşiktaşlı futbolcuların itirazlarına karşın penaltı olmadığı kararını verdi.


    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rıdvan Dilmen: Penaltıyı vermedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.