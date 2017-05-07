Rıdvan Dilmen: Penaltıyı vermedi!
FOTOMAÇ yazarı Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, Babel'in ceza sahası içerisinde düştüğü pozisyonla ilgili olarak, "Hakem, ilk yarıda takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı ancak Beşiktaş'ın penaltısını vermedi." dedi.
FOTOMAÇ'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında şunları söyledi:
"15. dakikadan sonra maç Beşiktaş'ın lehine döndü ve pozisyon bulmaya başladılar. Maç Beşiktaş'ın lehine giderken gol de geldi. Yalnız Beşiktaş'ın gergin olduğu görülüyor. Maçta çok fazla pas hatası var ve çok faul oldu.
Fırat Aydınus'a üst araması yapsalar üzerinde kart falan yoktur. İlk yarıda takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı ancak Beşiktaş'ın penaltısını vermedi."
İŞTE O POZİSYON
Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ryan Babel, ceza sahası çaprazında Hasan Ali Kaldırım'ı geçmek istedi. Bu sırada Hasan Ali ceza sahasının hemen girişinde yere düştü. Ryan Babel de, Hasan Ali'yi geçmek için hareketlendi ancak siyah-beyazlı oyuncu da yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus'a baktı.
Pozisyona yakın olan mücadelenin hakemi Fırat Aydınus, Beşiktaşlı futbolcuların itirazlarına karşın penaltı olmadığı kararını verdi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:47
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
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