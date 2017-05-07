 Ozan’ın üzerine oynayın – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Ozan’ın üzerine oynayın

    Ozan’ın üzerine oynayın

    , kanat oyuncuları Q7 ve Babel’e “Fener'in sağından yüklenin” direktifi verdi.

    Bu akşam oynanacak F.Bahçe derbisi öncesinde, teknik direktör 'in gözü Ozan Tufan'ın oynayacağı sağ kanatta olacak. Tecrübeli teknik adam, derbide F.Bahçe'yi Ozan'ın üzerine giderek vurmayı planlıyor. Ryan Babel ve Ricardo Quaresma ile birebir görüşmeler yapan Şenol Güneş, Bursaspor'dan tanıdığı Ozan'ın sağ bekte çok aksayacağına inanıyor. Bu yüzden de iki oyuncusundan sürekli kanat değiştirerek Ozan'ın üzerine gitmelerini isterken, "Fazla alışık olmadığı bir mevkide oynayan Ozan'ın üzerine giderseniz, onu hataya zorlarsınız. Sizin tecrübeniz, bunun için yeterli olacaktır" ifadesini kullandı.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:22
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