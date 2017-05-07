Ozan’ın üzerine oynayın
Şenol Güneş, kanat oyuncuları Q7 ve Babel’e “Fener'in sağından yüklenin” direktifi verdi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:22
- Erdoğan geri döndü
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Yorum
Q 7 ADAMIN BABASI ISYAN EDIYORDA ONDAN SONRA 18 E ALINIYOR BURAYA YAZIYORUM ERSUN EFENDI BU KAFAYLA SEN ŞAPIYON OLAMAZSIIIIIIN.GITTI YINE SAMPIY
- Rodallega’dan isyan
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Yorum
Q 7 RODEAGA HAKLI BU ERSUN EFENDININ BAZEN BI KAPRISI TUTUYOR NEDENSE, AYTACI BEN GETIRDIM DIYE OYNATIR YUSUFU DIŞLAR RODEYAGAYI CIKARIR
- Sneijder çırpındı
Toplam 1
Yorum
CLman ya birakin kardesim artik su wesley sevdasini..senede 2 mac oynicak diye 6m euro almaz bi adam..su yildiz sevdasi bitirdi turk futbolunu!!
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