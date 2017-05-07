Oğuzhan maç sonu konuştu!
Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, "Fenerbahçeli oyuncuların gözünde o korkuyu gördük" açıklaması yaptı ve şöyle konuştu.
"Bugün gerçekten çok iyi oynadık. İyi dersler çıkartıp Bursaspor maçına hazırlanmamız lazım. Fenerbahçe karşısında iyi oynadık, oyun hakimiyeti bizdeydi. Fenerbahçeli oyuncuların gözünde o korkuyu gördük"
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:18
- Derbi kralı Fenerbahçe
Toplam 1
Yorum
UA Fırat aydınus seni ilk yarıda 2. sarı karttan atmadığı içi şanslısın bence hiç konuşma.
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 23
Yorum
Haydar Hakemlerce korunup şansla avrupada ilerleyen bir takımın antrenöründen böyle bir cümle duymak KOMİK.
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 23
Yorum
FB BJK yönetimi Şenol Hoca yı hoca olarak tutsun ama konuşturmasın çünkü ropörtaj yapamıyor ?
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