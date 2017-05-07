 Oğuzhan maç sonu konuştu! – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Oğuzhan maç sonu konuştu!

    Oğuzhan maç sonu konuştu!

    Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı futbolcu , "Fenerbahçeli oyuncuların gözünde o korkuyu gördük" açıklaması yaptı ve şöyle konuştu.

    "Bugün gerçekten çok iyi oynadık. İyi dersler çıkartıp Bursaspor maçına hazırlanmamız lazım. Fenerbahçe karşısında iyi oynadık, oyun hakimiyeti bizdeydi. Fenerbahçeli oyuncuların gözünde o korkuyu gördük"

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:18
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