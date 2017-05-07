 Fikret Orman, oyuncularına güveniyor – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    , oyuncularına güveniyor

    Fikret Orman, oyuncularına güveniyor

    Bizim oyuncularımız üst düzey, bu sezon 50’ye yakın maç yaptılar. İnanılmaz stres yapacak bir durum yok. Evet derbi önemli; ancak aşırı bir durum söz konusu değil!

    Başkanı Fikret Orman, bu akşam şampiyonluk yarışını direkt olarak etkileyecek F.Bahçe derbisi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maçkolik Radyo'da Coşkun Gülbahar'ın sorularını yanıtlayan Başkan Orman, derbi için şu yorumu yaptı: "Bizim oyuncularımız üst düzey oyuncular. Bu sene 50'ye yakın maç yaptılar, çoğu da üst düzey maçlardı. Onlar açısından inanılmaz derecede stres yaratacak bir durum yok. Lyon maçları; Benfica ve Napoli maçları daha stresli olmuştur. Bu derbi olduğu için kendi içinde bir önem arz ediyor ama aşırı bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum."

    ÖNCE SAKİN OLMALIYIZ
    Başkan şöyle devam etti: "İnşallah seyredenlere keyif veren bir futbol ortaya konur. İsmine yakışır bir derbi olur diye umut ediyorum. Bu arada taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum. Sakin olsunlar, aynı Lyon maçındaki gibi. Maça diri gelsinler. 90 dakika takımlarının arkasında olsunlar. Yanlarındakinin bir taşkınlık yapmasına mani olsunlar. Vodafone Arena'da oynayacağımız, derbi haricinde, iki maç daha var. Kasımpaşa maçı oynayacağız, Osmanlıspor maçı oynayacağız. Sakin ve tam destek hareket etmelerini bekliyorum."

    'HAKEM ŞANSI' YANINDA OLSUN
    Beşiktaş Başkanı Orman, "Derbinin hakemi Fırat Aydınus. Üç sezon önceki olaylı G.Saray derbisinin hakemi. Herhangi bir endişeniz, rahatsızlığınız var mı?" sorusunu da şu yanıtı verdi: "Maç oynandıktan sonra hakemlerle ilgili yorum yaparız. Gazetelere baktığım zaman, en formda hakemin o olduğunu yazıyor hakem yorumcuları. İnşallah formdadır, düzgün bir maç yönetir. Taraftarlarımızdan hakemle alakalı fazla derecede tepki var ama Vodafone Arena'ya gelecek, ilk defa da orada maç yönetecek, uzun zamandır da ilk kez Beşiktaş maçı yönetecek. Allah hakem şansı versin, ne diyelim..."

    GÜNEŞ'LE SEZON SONU
    Başkan , kendisine yöneltilen "Teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşme süresi 2+1'di. Opsiyonu yönetim olarak kullanmayı düşünüyor musunuz, bu konuda bir görüşme oldu mu?" sorusuna, "Artı 1'i kullanmayı düşündüğümüzü söyledik. Ama lig bir bitsin, ondan sonra oturur hocamızla konuşuruz" yanıtını verdi.

    GOL OLSUN YETER!
    Fikret Orman, "Frikiklerin başına kimi zaman Q7, kimi zaman Talisca geçiyor. Hangisi sizi daha çok heyecanlandırıyor?" sorusuna, "Valla ben keşke gol olsa diye düşünüyorum, hiç fark etmez. Biri sol ayaklı, biri sağ ayaklı. Onlar yan yana durduğunda kaleci solda mı, sağda mı durması gerektiğini anlamıyor. Sola yaklaştığı zaman Quaresma atıyor, sağa yaklaştığında Talisca atıyor. İkisi de çok önemli silahlar. Benim için hiç fark etmiyor, gol olsun da ne olursa olsun" yanıtını verdi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:35
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