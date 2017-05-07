Fikret Orman, oyuncularına güveniyor
Bizim oyuncularımız üst düzey, bu sezon 50’ye yakın maç yaptılar. İnanılmaz stres yapacak bir durum yok. Evet derbi önemli; ancak aşırı bir durum söz konusu değil!
ÖNCE SAKİN OLMALIYIZ
Başkan şöyle devam etti: "İnşallah seyredenlere keyif veren bir futbol ortaya konur. İsmine yakışır bir derbi olur diye umut ediyorum. Bu arada taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum. Sakin olsunlar, aynı Lyon maçındaki gibi. Maça diri gelsinler. 90 dakika takımlarının arkasında olsunlar. Yanlarındakinin bir taşkınlık yapmasına mani olsunlar. Vodafone Arena'da oynayacağımız, derbi haricinde, iki maç daha var. Kasımpaşa maçı oynayacağız, Osmanlıspor maçı oynayacağız. Sakin ve tam destek hareket etmelerini bekliyorum."
'HAKEM ŞANSI' YANINDA OLSUN
Beşiktaş Başkanı Orman, "Derbinin hakemi Fırat Aydınus. Üç sezon önceki olaylı G.Saray derbisinin hakemi. Herhangi bir endişeniz, rahatsızlığınız var mı?" sorusunu da şu yanıtı verdi: "Maç oynandıktan sonra hakemlerle ilgili yorum yaparız. Gazetelere baktığım zaman, en formda hakemin o olduğunu yazıyor hakem yorumcuları. İnşallah formdadır, düzgün bir maç yönetir. Taraftarlarımızdan hakemle alakalı fazla derecede tepki var ama Vodafone Arena'ya gelecek, ilk defa da orada maç yönetecek, uzun zamandır da ilk kez Beşiktaş maçı yönetecek. Allah hakem şansı versin, ne diyelim..."
GÜNEŞ'LE SEZON SONU
Başkan Fikret Orman, kendisine yöneltilen "Teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşme süresi 2+1'di. Opsiyonu yönetim olarak kullanmayı düşünüyor musunuz, bu konuda bir görüşme oldu mu?" sorusuna, "Artı 1'i kullanmayı düşündüğümüzü söyledik. Ama lig bir bitsin, ondan sonra oturur hocamızla konuşuruz" yanıtını verdi.
GOL OLSUN YETER!
Fikret Orman, "Frikiklerin başına kimi zaman Q7, kimi zaman Talisca geçiyor. Hangisi sizi daha çok heyecanlandırıyor?" sorusuna, "Valla ben keşke gol olsa diye düşünüyorum, hiç fark etmez. Biri sol ayaklı, biri sağ ayaklı. Onlar yan yana durduğunda kaleci solda mı, sağda mı durması gerektiğini anlamıyor. Sola yaklaştığı zaman Quaresma atıyor, sağa yaklaştığında Talisca atıyor. İkisi de çok önemli silahlar. Benim için hiç fark etmiyor, gol olsun da ne olursa olsun" yanıtını verdi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:35
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
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che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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