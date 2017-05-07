 Fatih Terim Vodafone Arena'da – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Vodafone Arena'da

    <a href="/index/fatih-terim?id=387b5325-cdce-4315-bcc3-aace6738c7d9" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> Vodafone Arena'da

    Türkiye Futbol Direktörü , Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle birlikte izledi.

    Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son dönemde oynanan maçları kaçırmayan Türkiye Futbol Direktörü , Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde de tribündeki yerini aldı. Terim, zorlu karşılaşmayı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle birlikte izledi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vodafone Arena'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.