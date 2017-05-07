Fatih Terim Vodafone Arena'da
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle birlikte izledi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:27
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
Fatih Terim Vodafone Arena'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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