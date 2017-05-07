Beşiktaş sakata geldi!
Beşiktaş'ta son iki haftada oynanan karşılaşmalarda maç içerisinde yaşanan sakatlıklar orta sahada problem oluşturacak gibi gözüküyor.
ATİBA'NIN ARDINDAN TOLGAY
Fenerbahçe ile oynanan maçın 62. dakikasında sakatlanan Tolgay Arslan, uzun bir süre yerde yattı. Ardından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle genç orta saha oyuna devam etti. Tolgay Arslan sol kasığında oluşan sakatlığın ardından yaklaşık 15 dakika oyuna devam etse de 77'ncı dakikada oyundan alınmak için yedek kulübesine işaret ederek, sahayı sol kasığını tutarak terk etti. Yıldız futbolcunun durumunun yarın yapılacak kontroller sonrası netleşeceği öğrenildi. Beşiktaş'ın geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta da Atiba Hutchinson sakatlanmış ve derbiyi kaçırmıştı. Atiba'nın sahalara ne zaman döneceği henüz netleşmemişken, Tolgay'ın da sakatlanmış olması siyah-beyazlı orta sahada krize yol açabilir ön görüsünü akıllara getirdi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:05
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
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