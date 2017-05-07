 Atiba oynamıyor – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Atiba oynamıyor

    Atiba oynamıyor

    Başakşehir maçında sakatlanan 'dan kötü haber geldi.

    Hafta içerisinde gerçekleştirilen idmanlara ağrıları nedeniyle katılamayan ve özel program uygulanan Kanadalı futbolcu, son iki idmanda sadece sahada çalışmalar gerçekleştirmişti. Atiba'nın takımla çalışacak düzeye gelmediği kaydedilirken, tecrübeli oyuncu dün akşamki idmana da çıkmadı ve ardından F.Bahçe maçı kadrosundan çıkartıldı.

    FAVORİ NECİP, PLASE TOLGAY
    Teknik direktör Güneş'in, son antrenmanlara sakatlığı nedeniyle katılamayan ve kadrodan çıkartılan Atiba'nın yerine Necip Uysal ve Tolgay Arslan ikilisinden birine görev vermesi bekleniyor. Şenol Güneş'in bu bölgedeki birinci tercihi Necip olacak. Savunmada Tosic'in yerine Atınç'ı düşünen Güneş; bu bölgede Atınç yerine Necip'i oynatırsa, bu kez orta sahada Atiba'nın yerine Tolgay Arslan'ı ilk 11'de sahaya sürecek.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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