Atiba oynamıyor
Başakşehir maçında sakatlanan Atiba Hutchinson'dan kötü haber geldi.
FAVORİ NECİP, PLASE TOLGAY
Teknik direktör Güneş'in, son antrenmanlara sakatlığı nedeniyle katılamayan ve kadrodan çıkartılan Atiba'nın yerine Necip Uysal ve Tolgay Arslan ikilisinden birine görev vermesi bekleniyor. Şenol Güneş'in bu bölgedeki birinci tercihi Necip olacak. Savunmada Tosic'in yerine Atınç'ı düşünen Güneş; bu bölgede Atınç yerine Necip'i oynatırsa, bu kez orta sahada Atiba'nın yerine Tolgay Arslan'ı ilk 11'de sahaya sürecek.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:14
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
Yorum
Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
Yorum
DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
Atiba oynamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.