5 yıl daha uzatacağız
Başkan Fikret Orman, Oğuzhan Özyakup'la 5 senelik sözleşme yapacaklarını açıkladı.
Fikret Orman, Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın bonservis durumları için de, "Onu çocuklara sormak lazım. Hepsi burada mutlular. Onlar burada mutluyken, huzurluyken, başka takımlara gönderiyorlar. Fakat doğru değil" yorumunu yaptı. Başkan, "Ezeli rakiplerinizden transfer yapar mısınız?" sorusuna ise, "İhtiyacımız olursa yaparız, neden olmasın" yanıtını verdi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:12
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
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che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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