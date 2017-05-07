 5 yıl daha uzatacağız – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    5 yıl daha uzatacağız

    5 yıl daha uzatacağız

    Başkan , 'la 5 senelik sözleşme yapacaklarını açıkladı.

    Orman, "Oğuzhan'ın sözleşmesi uzatıldı. Uzatılıyor daha doğrusu. Henüz imzalar atılmadı ama son noktalarına geldi. 5 sene daha uzatacağız" derken; Mario Gomez için de "Temaslarımız konuşmalarımız oluyor ama profesyonel manada değil, sadece insani manada" ifadesini kullandı.

    , Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın bonservis durumları için de, "Onu çocuklara sormak lazım. Hepsi burada mutlular. Onlar burada mutluyken, huzurluyken, başka takımlara gönderiyorlar. Fakat doğru değil" yorumunu yaptı. Başkan, "Ezeli rakiplerinizden transfer yapar mısınız?" sorusuna ise, "İhtiyacımız olursa yaparız, neden olmasın" yanıtını verdi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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