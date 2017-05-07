4 puanlık derbi
Lider Beşiktaş, Başakşehir’le arasındaki puan farkını 4’e çıkartmak için ezeli rakibi F.Bahçe’yi devirmeyi ve kalan 4 hafta için avantajını korumayı hedefliyor!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in zorlu derbi mücadelesinde karar vermekte zorlanacağı mevkilerden biri forvet hattı olacak. Son haftaların formsuz ismi Cenk Tosun'u Başakşehir karşısında görevlendiren tecrübeli teknik adamın, bu akşam Cenk'i kenara çekerek, son 3 maçta 2 gol atan Aboubakar'ı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Uzun bir aradan sonra forma şansı yakalayan Demba Ba da, Başakşehir karşısında attığı golle hazır bir görüntü verdi ve Şenol Güneş'in diğer bir alternatifi oldu.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:19
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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