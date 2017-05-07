 4 puanlık derbi – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    4 puanlık derbi

    4 puanlık derbi

    Lider , Başakşehir’le arasındaki puan farkını 4’e çıkartmak için ezeli rakibi F.Bahçe’yi devirmeyi ve kalan 4 hafta için avantajını korumayı hedefliyor!

    'ta nefesler tutuldu, tüm gözler bu akşam saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak F.Bahçe derbisine çevrildi. Ligin son haftasında Başakşehir'e deplasmanda 3-1 mağlup olan ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yitiren siyah-beyazlılar, maç eksiğiyle liderliğine devam ediyor. Antalyaspor'u deplasmanda yenen zirvedeki en yakın rakibi Başakşehir'in bir puan önünde yer alan Beşiktaş, derbiyi kazanması halinde puan farkını yeniden 4'e çıkaracak ve kalan 4 hafta için avantajını koruyacak.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in zorlu derbi mücadelesinde karar vermekte zorlanacağı mevkilerden biri forvet hattı olacak. Son haftaların formsuz ismi Cenk Tosun'u Başakşehir karşısında görevlendiren tecrübeli teknik adamın, bu akşam Cenk'i kenara çekerek, son 3 maçta 2 gol atan Aboubakar'ı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Uzun bir aradan sonra forma şansı yakalayan Demba Ba da, Başakşehir karşısında attığı golle hazır bir görüntü verdi ve Şenol Güneş'in diğer bir alternatifi oldu.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:19
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