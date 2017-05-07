 2 isim sınırda – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    2 isim sınırda

    2 isim sınırda
    'ta derbi maç öncesi iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimlerden biri kadrodan çıkartılan Atiba, diğeri ise Atınç Nukan. Genç oyuncu bugünkü maçta sarı kart görürse, Bursa maçında cezalı olacak.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:21
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