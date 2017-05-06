Yıldız futbolcu derbi kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile yarın Vodafone Arena'da oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.
ATİBA KADRODA YOK!
Bu arada sakatlığı geçmeyen Atiba Hutchinson, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:40
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Yorum
Ahmet22 Almanya Utanmiyormusun FB Kardes oynadiginiz rezil Futbollan bir Sampiyonluktan bahis ediyorsun.Utanmaniz gerekirken hak etmediginizi Bekliyorsunuz.
- Fırtına evinde duruldu
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Mahmut Ersun hoca sağolsun... bu gün onun eseri. oturup izlesin maçı akşam..
- PFDK’dan Beşiktaş’a 15 bin TL para cezası
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Ahmet22 Almanya Yaziklar olsun bu TFF una BJK den Ceza ala ala gözleri doymadi.Bu TFF neden UEFA da Türk Takimlarini Koruyamiyor?Zavalli bunlar !
Yıldız futbolcu derbi kadrosundan çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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