 Yıldız futbolcu derbi kadrosundan çıkarıldı – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Yıldız futbolcu derbi kadrosundan çıkarıldı

    Yıldız futbolcu derbi kadrosundan çıkarıldı

    , Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ile yarın Vodafone Arena'da oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

    ATİBA KADRODA YOK!
    Bu arada sakatlığı geçmeyen , maçı kadrosundan çıkarıldı.

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:40
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