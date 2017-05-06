 Kupanın rövanşını alacaklar – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kupanın rövanşını alacaklar

    Kupanın rövanşını alacaklar

    Bu sezon sahasında tek yenilgisini F.Bahçe’ye karşı alan , yarın rakibinden rövanşı alarak şampiyonluğa ‘bir adım daha’ yaklaşmak istiyor.

    Ezeli rekabette yarın akşam farklı duygular yaşanacak... Hem ligde, hem Şampiyonlar Ligi'nde, hem de UEFA Avrupa Ligi'nde evinde rakiplerine kabus olan siyah- beyazlılara Vodafone Arena'da tek yarayı F.Bahçe açtı. Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda F.Bahçe'yi evinde konuk eden , kıran kırana geçen maçta rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

    AVANTAJ İÇİN
    Kupaya da veda eden Şenol Güneş'in öğrencileri, F.Bahçe maçının dışında evinde yenilgi yüzü görmedi. Taraftarlarına bu üzücü yenilgiyi unutturmak isteyen Beşiktaşlı futbolcular, pazar günü oynanacak derbi maçta Fenerbahçe önünde galip gelerek hem kupanın rövanşını almak hem de şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek istiyor.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kupanın rövanşını alacaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.