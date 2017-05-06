Kupanın rövanşını alacaklar
Bu sezon sahasında tek yenilgisini F.Bahçe’ye karşı alan Beşiktaş, yarın rakibinden rövanşı alarak şampiyonluğa ‘bir adım daha’ yaklaşmak istiyor.
Ezeli rekabette yarın akşam farklı duygular yaşanacak... Hem ligde, hem Şampiyonlar Ligi'nde, hem de UEFA Avrupa Ligi'nde evinde rakiplerine kabus olan siyah- beyazlılara Vodafone Arena'da tek yarayı F.Bahçe açtı. Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda F.Bahçe'yi evinde konuk eden Beşiktaş, kıran kırana geçen maçta rakibine 1-0 mağlup olmuştu.
AVANTAJ İÇİN
Kupaya da veda eden Şenol Güneş'in öğrencileri, F.Bahçe maçının dışında evinde yenilgi yüzü görmedi. Taraftarlarına bu üzücü yenilgiyi unutturmak isteyen Beşiktaşlı futbolcular, pazar günü oynanacak derbi maçta Fenerbahçe önünde galip gelerek hem kupanın rövanşını almak hem de şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek istiyor.
AVANTAJ İÇİN
Kupaya da veda eden Şenol Güneş'in öğrencileri, F.Bahçe maçının dışında evinde yenilgi yüzü görmedi. Taraftarlarına bu üzücü yenilgiyi unutturmak isteyen Beşiktaşlı futbolcular, pazar günü oynanacak derbi maçta Fenerbahçe önünde galip gelerek hem kupanın rövanşını almak hem de şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek istiyor.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
Kupanın rövanşını alacaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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