Koreografi şov

Beşiktaşlı taraftarlar, tribünde 4 farklı şov yapacak.

Beşiktaşlı taraftarlar, F.Bahçe derbisine çok özel bir görsel şölen yapacak. Taraftarlar, hummalı bir çalışma yaparken Vodafone Arena tribünlerinde 4 farklı şov yapılacak. Vodafone Arena'daki derbide eski açık alt bölümüne 1000 adet 2 metrelik bayraklar dağıtılacak. Yeni açık alt tribünlerine ise 25 adet 7 metrelik bayraklar dağıtılacak. Ayrıca Yeni açıkta "La vittoria sara nostra (Zafer bizim olacak)" pankartı açılacak. Derbinin ilk düdüğüyle atılması için kapalı üst tribününe 4000 adet konfeti verilecek. Aynı zamanda kapalı tribünde 2 bin metrekarelik dünyanın elle boyanan en büyük pankartı açılacak.