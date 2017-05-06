Güneş’ten çok özel uyarılar
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını direkt olarak etkileyecek olan Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin kaderi, teknik direktör Şenol Güneş'e göre, F.Bahçe'nin stoperleri Martin Skrtel ile Simon Kjer'in ellerinde...
Güneş, sanki hücum oyuncularıymış gibi iki isimle ilgili oyuncularını tek tek uyardı.
Aboubakar ve Atiba'ya: Her korner ve duran topta ileri çıkacaklar. Stoperlerimiz forvetlerle ilgilenecek, onlara kafa vurdurmamalıyız.
Aboubakar ve Cenk Tosun'a: Önlerinde kalmayın. Sırtınız dönük oynamaya çalışmayın, ikisini de karşınıza alın.
Cenk Tosun, Aboubakar ve Quaresma'ya: İkisini de kenarlara çekin. Ortayı boşaltmalarını sağlayın ki, uzaktan isabetli şutlar atalım.
Oğuzhan ve Talisca'ya: Ara toplar atın. Forvetlerle göz temasında olun.
Aboubakar ve Atiba'ya: Her korner ve duran topta ileri çıkacaklar. Stoperlerimiz forvetlerle ilgilenecek, onlara kafa vurdurmamalıyız.
Aboubakar ve Cenk Tosun'a: Önlerinde kalmayın. Sırtınız dönük oynamaya çalışmayın, ikisini de karşınıza alın.
Cenk Tosun, Aboubakar ve Quaresma'ya: İkisini de kenarlara çekin. Ortayı boşaltmalarını sağlayın ki, uzaktan isabetli şutlar atalım.
Oğuzhan ve Talisca'ya: Ara toplar atın. Forvetlerle göz temasında olun.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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