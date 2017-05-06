Güneş’ten çok özel uyarılar

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını direkt olarak etkileyecek olan Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin kaderi, teknik direktör Şenol Güneş'e göre, F.Bahçe'nin stoperleri Martin Skrtel ile Simon Kjer'in ellerinde...

Güneş, sanki hücum oyuncularıymış gibi iki isimle ilgili oyuncularını tek tek uyardı.



Aboubakar ve Atiba'ya: Her korner ve duran topta ileri çıkacaklar. Stoperlerimiz forvetlerle ilgilenecek, onlara kafa vurdurmamalıyız.

Aboubakar ve Cenk Tosun'a: Önlerinde kalmayın. Sırtınız dönük oynamaya çalışmayın, ikisini de karşınıza alın.

Cenk Tosun, Aboubakar ve Quaresma'ya: İkisini de kenarlara çekin. Ortayı boşaltmalarını sağlayın ki, uzaktan isabetli şutlar atalım.

Oğuzhan ve Talisca'ya: Ara toplar atın. Forvetlerle göz temasında olun.