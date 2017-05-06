 Güneş’ten çok özel uyarılar – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Güneş’ten çok özel uyarılar

    Güneş’ten çok özel uyarılar

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını direkt olarak etkileyecek olan Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin kaderi, teknik direktör 'e göre, F.Bahçe'nin stoperleri Martin Skrtel ile Simon Kjer'in ellerinde...

    Güneş, sanki hücum oyuncularıymış gibi iki isimle ilgili oyuncularını tek tek uyardı.

    Aboubakar ve Atiba'ya: Her korner ve duran topta ileri çıkacaklar. Stoperlerimiz forvetlerle ilgilenecek, onlara kafa vurdurmamalıyız.
    Aboubakar ve Cenk Tosun'a: Önlerinde kalmayın. Sırtınız dönük oynamaya çalışmayın, ikisini de karşınıza alın.
    Cenk Tosun, Aboubakar ve Quaresma'ya: İkisini de kenarlara çekin. Ortayı boşaltmalarını sağlayın ki, uzaktan isabetli şutlar atalım.
    Oğuzhan ve Talisca'ya: Ara toplar atın. Forvetlerle göz temasında olun.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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