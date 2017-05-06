Fark atıyorlar!
Kara Kartal’ın iki forveti Cenk Tosun ve Aboubakar, bu sezon 36 gole imza atarken; 25 gol bulan ezeli rakipleri F.Bahçe’nin skorerleri Van Persie ve Sow’u geride bıraktı.
Lider Beşiktaş, yarın akşam Vodafone Arena'da F.Bahçe'yi konuk ediyor. Ezeli rekabet öncesi gözler takımlarını hedeflerine taşıyan golcülerde olacak. Şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta, golcü Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, sezona damga vurmuş durumda. Cenk ise Aboubakar'ın performansları, siyah-beyazlıların derbideki en önemli kozu olacak. Cenk ve Aboubakar, F.Bahçe'nin golcüleri Van Persie ve Sow'un toplam attığı golleri (36'ya 25) geride bırakmış durumda.
9 TAKIMI GEÇTİLER
Beşiktaşlı Cenk Tosun, ligde oynadığı toplam 28 maçta rakip fileleri tam 17 kez havalandırdı. Başarılı futbolcu toplamda ise 21 gol kaydetti. Vincent Aboubakar ise 22 lig maçında 8, toplamda ise 33 maçta 15 gol attı. İki futbolcunun toplam gol sayısı ise 36 rakamına ulaştı. Hatta iki futbolcunun toplamda attığı gol sayısı bile çoğu takımın ligde toplamda attığı gol sayısından daha fazla.
F.Bahçe'de ise Van Persie bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 7 gol kaydetti. Toplam 31 maçta 12 gol kaydeden Van Persie, beklentileri karşılayamadı. lacivertli Moussa Sow ise ligde oynadığı 20 maçta rakip fileleri 11 kez sarstı. Toplamda 31 maça çıkan Sow, 13 gol kaydetti. Sarı-lacivertli takımın gol yükünü karşılamaya çalışan Robin van Persie ve Moussa Sow, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın gol yükünü çeken Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın toplam gol sayısının çok gerisinde kaldı.
9 TAKIMI GEÇTİLER
Beşiktaşlı Cenk Tosun, ligde oynadığı toplam 28 maçta rakip fileleri tam 17 kez havalandırdı. Başarılı futbolcu toplamda ise 21 gol kaydetti. Vincent Aboubakar ise 22 lig maçında 8, toplamda ise 33 maçta 15 gol attı. İki futbolcunun toplam gol sayısı ise 36 rakamına ulaştı. Hatta iki futbolcunun toplamda attığı gol sayısı bile çoğu takımın ligde toplamda attığı gol sayısından daha fazla.
F.Bahçe'de ise Van Persie bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 7 gol kaydetti. Toplam 31 maçta 12 gol kaydeden Van Persie, beklentileri karşılayamadı. lacivertli Moussa Sow ise ligde oynadığı 20 maçta rakip fileleri 11 kez sarstı. Toplamda 31 maça çıkan Sow, 13 gol kaydetti. Sarı-lacivertli takımın gol yükünü karşılamaya çalışan Robin van Persie ve Moussa Sow, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın gol yükünü çeken Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın toplam gol sayısının çok gerisinde kaldı.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
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adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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