 Derbinin çilingiri Talisca – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Derbinin çilingiri

    Derbinin çilingiri Talisca

    Teknik direktör Şenol Güneş, takımını yarın akşamki zorlu karşılaşmada hücum oynatmayı planlıyor.

    Hafta boyunca yapılan çalışmalarda sahanın her alanında rakibe baskı yapılmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına kapılan toplarda hızlı paslarla sonuca gitme emri verdi. Geçen hafta oynanan Başakşehir maçında yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini anlatan teknik patron Güneş, derbinin kilidini Brezilyalı yıldız ile açacak. Sambacı ile özel olarak görüşen başarılı teknik adamın, Talisca'dan sahanın aktif ve sorumluluk alan ismi olmasını istedi. F.Bahçe'nin özellikle hızlı hücumlarına dikkat edilmesini söyleyen Güneş, orta sahada da Oğuzhan'a yardımcı olunmasını talep etti.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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