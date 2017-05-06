Derbinin çilingiri Talisca
Teknik direktör Şenol Güneş, takımını yarın akşamki zorlu karşılaşmada hücum oynatmayı planlıyor.
Hafta boyunca yapılan çalışmalarda sahanın her alanında rakibe baskı yapılmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına kapılan toplarda hızlı paslarla sonuca gitme emri verdi. Geçen hafta oynanan Başakşehir maçında yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini anlatan teknik patron Güneş, derbinin kilidini Brezilyalı yıldız Talisca ile açacak. Sambacı ile özel olarak görüşen başarılı teknik adamın, Talisca'dan sahanın aktif ve sorumluluk alan ismi olmasını istedi. F.Bahçe'nin özellikle hızlı hücumlarına dikkat edilmesini söyleyen Güneş, orta sahada da Oğuzhan'a yardımcı olunmasını talep etti.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
Derbinin çilingiri Talisca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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