 Derbi hazırlıkları hız kesmiyor – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Derbi hazırlıkları hız kesmiyor

    Derbi hazırlıkları hız kesmiyor

    Siyah-beyazlılar yarın oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, siyah-beyaz futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı. Top kontrolü, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın, çift kale taktik maçla sona erdi. Kartal, derbi maçın hazırlıklarını bugün tamamlayacak.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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