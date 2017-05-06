Derbi hazırlıkları hız kesmiyor
Siyah-beyazlılar yarın oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, siyah-beyaz futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı. Top kontrolü, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın, çift kale taktik maçla sona erdi. Kartal, derbi maçın hazırlıklarını bugün tamamlayacak.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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