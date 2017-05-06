Atiba Hutchinson’a kritik test
Kartal'ın yıldızı Atiba'nın bugün kritik bir teste tabi tutulacağı belirtildi.
Lyon maçında hafif sakatlığı bulunan Kanadalı oyuncu buna rağmen 90 dakika sahada kalmış, ardından Adana ve Başakşehir maçlarında kendisini riske etmişti. Ön baldır sakatlığına rağmen son 2 maçta da kendisini zorlayan Atiba dün dinlendirilirken, F.Bahçe derbisi öncesi bugün yapılacak test sonrası oynayıp oynamayacağına karar verilecek.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
Atiba Hutchinson’a kritik test haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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