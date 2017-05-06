 Atiba Hutchinson’a kritik test – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Hutchinson’a kritik test

    Atiba Hutchinson’a kritik test

    Kartal'ın yıldızı 'nın bugün kritik bir teste tabi tutulacağı belirtildi.

    Lyon maçında hafif sakatlığı bulunan Kanadalı oyuncu buna rağmen 90 dakika sahada kalmış, ardından Adana ve Başakşehir maçlarında kendisini riske etmişti. Ön baldır sakatlığına rağmen son 2 maçta da kendisini zorlayan dün dinlendirilirken, F.Bahçe derbisi öncesi bugün yapılacak test sonrası oynayıp oynamayacağına karar verilecek.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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