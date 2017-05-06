Arena’dan çıkış yok!
Vodafone Arena'da 27 resmi karşılaşma yapan Beşiktaş,rakiplerini 20 kez mağlup ederken 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı, sadece 1 kez kaybetti. Kartal, yeni evinde bu sezon oynadığı 14 lig maçında yenilmedi, 11 galibiyet ve 3 beraberlikle 36 puan topladı. Beşiktaş 35 gol atarken, sadece 13 gol yedi.
Yarın akşam F.Bahçe'yi konuk edecek lider Beşiktaş, yeni stadı Vodafone Arena'daki lig maçlarında mağlup olmadı. Vodafone Arena'da bu sezon 15. lig karşılaşmasını F.Bahçe ile oynayacak siyah-beyazlı ekip, geride kalan müsabakalarda 11 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 64 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, Dolmabahçe'deki 14 mücadelede 36 puan topladı. Siyah-beyazlılar, bu sezonki lig maçlarında toplam 35 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde ise 13 gol gördü. Beşiktaş, 11 Nisan 2016'da hizmete giren Arena'da 27 resmi karşılaşmaya çıktı. Toplam 20 galibiyete imza atan siyah-beyazlılar, 6 maçtan beraberlikle ayrılırken, sadece bir kez mağlup oldu. Geçen sezon Bursa maçıyla yeni stadında maçlarını yapmaya başlayan siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki 17 karşılaşmayı 14 galibiyet ve 3 beraberlikle tamamladı. Avrupa kupalarında stadında 6 maç oynayan Beşiktaş, karşılaşmalardan 3'er galibiyet ve beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'ndaki 4 maçta ise 3 galibiyet ile bir yenilgi aldı. Beşiktaş, evindeki 27 resmi maçta toplam 65 gol kaydetti ve 26 gol yedi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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