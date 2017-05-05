Üçü bir arada

Beşiktaş’ın bu sezon ligde attığı 58 golün 35’i Cenk Tosun (17), Talisca (10) ve Aboubakar’dan (8) geldi Kartal’ın bu sezon ligde rakip filelere gönderdiği gollerin yüzde 72’sine hücum oyuncuları imza attı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs pazar günü oynanacak derbide, siyah-beyazlılar forvet oyuncularına güveniyor. Geride kalan 29 haftada 58 golle en skorer takım olan Beşiktaş'ın hücum oyuncuları 42 kez rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın bu sezon ligde rakip filelere gönderdiği gollerin yüzde 72'sine hücum oyuncuları adını yazdırdı. Beşiktaş'ın en önemli 3 hücum oyuncusu Cenk Tosun, Talisca ve Aboubakar, siyah-beyazlı takımın gol yükünü çekti. Bu 3 isim Beşiktaş'ın rakip filelere gönderdiği 58 golün 35'ine (Cenk 17, Talisca 10, Aboubakar 8 gol) imza koydu.



9 TAKIMI GERİDE BIRAKTILAR

Beşiktaş'ın bu üçlüsü aynı zamanda Süper Lig'de 9 takımı da geride bıraktı. Ligde Adana, G.Antep, Akhisar ve G.Birliği (28), Bursa ve Karabük (30), Ç. Rize (31), Konya (33) ve Trabzonspor (34) takım halinde bu sezon Beşiktaş'ın bu 3 isminin toplamında daha az gol kaydetti. Beşiktaş'ın diğer hücum oyuncuları Babel 3, az forma şansı bulan Ömer ise rakip filelere 2 gol gönderdi. Bu sezon asistleriyle ön plana çıkan Quaresma ise sadece bir kez gol sevinci yaşadı. Başakşehir maçında 13 dakika forma giyen Demba Ba ise, bu karşılaşmada takımın tek golünü attı.



ABOUBAKAR'DA SÜRPRİZ GELİŞME

Beşiktaş'a, Aboubakar konusunda beklemediği bir müjde geldi. Yaklaşık 1.5 ay önce Championship'te Premier Lig'e yükselme potasında yer alan Norwich City, Porto ile temas kurarak Premier Lig kadrosunda Aboubakar'ı düşündüklerini ve 12 milyon euro vermeye hazır olduklarını iletmişti. Bunun üzerine Porto da Beşiktaş'a, "Pazarlık yok. Aboubakar'ı istilyorsanız, rakam 10 milyon euro" resti çekmişti. Fakat Norwich, Premier Lig'e katılma şansını zora sokarken, Benfica'ya da "Şu an için transfer görüşmesi yapacak durumda değiliz" mesajını gönderdi. Bu durumda Beşiktaş'ın, Aboubakar'ın fiyatında indirim alma şansı katlandı.