Üçü bir arada
Beşiktaş’ın bu sezon ligde attığı 58 golün 35’i Cenk Tosun (17), Talisca (10) ve Aboubakar’dan (8) geldi Kartal’ın bu sezon ligde rakip filelere gönderdiği gollerin yüzde 72’sine hücum oyuncuları imza attı
9 TAKIMI GERİDE BIRAKTILAR
Beşiktaş'ın bu üçlüsü aynı zamanda Süper Lig'de 9 takımı da geride bıraktı. Ligde Adana, G.Antep, Akhisar ve G.Birliği (28), Bursa ve Karabük (30), Ç. Rize (31), Konya (33) ve Trabzonspor (34) takım halinde bu sezon Beşiktaş'ın bu 3 isminin toplamında daha az gol kaydetti. Beşiktaş'ın diğer hücum oyuncuları Babel 3, az forma şansı bulan Ömer ise rakip filelere 2 gol gönderdi. Bu sezon asistleriyle ön plana çıkan Quaresma ise sadece bir kez gol sevinci yaşadı. Başakşehir maçında 13 dakika forma giyen Demba Ba ise, bu karşılaşmada takımın tek golünü attı.
ABOUBAKAR'DA SÜRPRİZ GELİŞME
Beşiktaş'a, Aboubakar konusunda beklemediği bir müjde geldi. Yaklaşık 1.5 ay önce Championship'te Premier Lig'e yükselme potasında yer alan Norwich City, Porto ile temas kurarak Premier Lig kadrosunda Aboubakar'ı düşündüklerini ve 12 milyon euro vermeye hazır olduklarını iletmişti. Bunun üzerine Porto da Beşiktaş'a, "Pazarlık yok. Aboubakar'ı istilyorsanız, rakam 10 milyon euro" resti çekmişti. Fakat Norwich, Premier Lig'e katılma şansını zora sokarken, Benfica'ya da "Şu an için transfer görüşmesi yapacak durumda değiliz" mesajını gönderdi. Bu durumda Beşiktaş'ın, Aboubakar'ın fiyatında indirim alma şansı katlandı.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:57
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
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