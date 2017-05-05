PFDK’dan Beşiktaş’a 15 bin TL para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a para cezası verdi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş kulübüne, Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı lig mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeni ile 15 bin lira para cezası verildi.