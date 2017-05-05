 Derbi biletleri hemen tükendi – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Derbi biletleri hemen tükendi

    Derbi biletleri hemen tükendi
    Dün saat 14.00 itibarıyla satışa sunulan Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin biletleri kısa sürede tükendi. 'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 150 ile 1100 lira arasında belirlenirken, siyah-beyazlılar için satışa çıkarılan 7 bin 700 biletin satışı tamamlandı. Derbi maçını, kombine kart sahibi taraftarların yanı sıra bilet alanlarla birlikte 40 bine yakın taraftarın izlemesi bekleniyor.

    Arena'nın kapıları 16.30'da açılacak
    Vodafone Arena'da pazar akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin güvenlik toplantısı İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirildi. Derbide 1500 çevik kuvvet, 710 polis ve 2280'i özel güvenlik olmak üzere 4490 güvenlik mensubu görev yapacak. Fenerbahçe taraftarı saat 15.00'de Şükrü Saracoğlu'ndan toplu halde Vodafone Arena'ya otobüslerle hareket edecek ve Beşiktaş taraftarı için stat kapıları saat 16.30'da açılacak.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi biletleri hemen tükendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.