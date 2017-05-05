Derbi biletleri hemen tükendi
Arena'nın kapıları 16.30'da açılacak
Vodafone Arena'da pazar akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin güvenlik toplantısı İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirildi. Derbide 1500 çevik kuvvet, 710 polis ve 2280'i özel güvenlik olmak üzere 4490 güvenlik mensubu görev yapacak. Fenerbahçe taraftarı saat 15.00'de Şükrü Saracoğlu'ndan toplu halde Vodafone Arena'ya otobüslerle hareket edecek ve Beşiktaş taraftarı için stat kapıları saat 16.30'da açılacak.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:41
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
Derbi biletleri hemen tükendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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