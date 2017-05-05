 Caner Erkin’e 4 yıllık sözleşme – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    ’e 4 yıllık sözleşme

    Caner Erkin’e 4 yıllık sözleşme

    Yönetim, İnter’in 1 milyon euro istediği Caner’in bonservisinde indirim yapılması halinde, milli yıldıza 4 senelik sözleşme önerecek

    Beşiktaş, Caner'in bonservisini almak için İnter ile görüşmelere başladı. İtalyan ekibi ile temasa geçen yönetim, anlaşma sağlanması halinde milli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor. Siyahbeyazlılar yapılan görüşmede sezon başında belirlenen 1 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirim talep etti. Gerekçe olarak Caner'in sakatlığını gösteren yönetim, milli oyuncunun takımdan 6 ay uzak kaldığının altını çizdi.

    İtalyan kulübünün yetkilileri, durumu değerlendirip kısa süre içinde siyah beyazlı kulübe kararını açıklayacak. İnter'in bonservis bedelini Beşiktaş'ın istediği seviyelere düşürmesi halinde iki kulüp arasında imzalar atılacak. Inter ile anlaşılmasının ardından ile masaya oturacak olan yönetim, 28 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme yapacak.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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