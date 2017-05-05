Caner Erkin’e 4 yıllık sözleşme
Yönetim, İnter’in 1 milyon euro istediği Caner’in bonservisinde indirim yapılması halinde, milli yıldıza 4 senelik sözleşme önerecek
İtalyan kulübünün yetkilileri, durumu değerlendirip kısa süre içinde siyah beyazlı kulübe kararını açıklayacak. İnter'in bonservis bedelini Beşiktaş'ın istediği seviyelere düşürmesi halinde iki kulüp arasında imzalar atılacak. Inter ile anlaşılmasının ardından Caner Erkin ile masaya oturacak olan yönetim, 28 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme yapacak.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:12
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
Caner Erkin’e 4 yıllık sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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