 Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , derbi hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü

    , Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, siyah-beyaz futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Top kontrolü, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın, çift kale taktik maçla sona erdiği ifade edildi.

    Siyah-beyazlılar, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.