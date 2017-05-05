Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, siyah-beyaz futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Top kontrolü, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın, çift kale taktik maçla sona erdiği ifade edildi.
Siyah-beyazlılar, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:14
- Şikayet hattı: 444
Toplam 71
Yorum
Turgay Ya ferdi akıncı sen neyine güvenip 2.ayakta 5 numarayı tek atyosun :) sen git idda yorumculugu yap :)
- Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı
Toplam 32
Yorum
niğdeli sanki hep yeniyormuş gibi konuşuyorsun son 10 yıla bak öyle konuş siftahı kim yaptı sahanızda aynı tarife geçerli korkunun ecele faydası yok
- Elde var bir!
Toplam 19
Yorum
Kaan67 Adamin youtube bile olumlu bir maçı veya olumlu bir hareketi yok aziz yine çöpleri dolduruyor takıma dagit bakalım kulüp parasini
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