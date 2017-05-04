 Yasemin Adar'dan altın madalya – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    'dan altın madalya

    <a href="/index/yasemin-adar?id=d8e379e6-d220-417b-8b72-46d2ca042219" class="" rel="tag">Yasemin Adar</a>'dan altın madalya

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda , finalde Macaristan'dan Zsanett Nemeth'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek, altın madalyanın sahibi oldu.

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda , finalde Macaristan'dan Zsanett Nemeth'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek, altın madalyanın sahibi oldu.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:21
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