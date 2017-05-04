Yasemin Adar'dan altın madalya
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda Yasemin Adar, finalde Macaristan'dan Zsanett Nemeth'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek, altın madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda Yasemin Adar, finalde Macaristan'dan Zsanett Nemeth'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek, altın madalyanın sahibi oldu.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
Yasemin Adar'dan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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