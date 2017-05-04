Van Persie’ye özel hazırlık!
Hafta sonunda Vodafone Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş tribünleri, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı hareketler ve attığı golle maça damga vuran Robin van Persie için özel olarak hazırlanıyor. Siyah-beyazlı tribünlerin Hollandalı oyuncu van Persie için 'Flemenkçe' bir pankart hazırladığı ve özel de bir tezahürat üzerinde çalıştıkları ifade edildi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Van Persie’ye özel hazırlık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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