 Van Persie’ye özel hazırlık! – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    ’ye özel hazırlık!

    Van Persie’ye özel hazırlık!
    Hafta sonunda Vodafone Arena'da oynanacak olan derbisi öncesinde tribünleri, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı hareketler ve attığı golle maça damga vuran Robin için özel olarak hazırlanıyor. Siyah-beyazlı tribünlerin Hollandalı oyuncu van Persie için 'Flemenkçe' bir pankart hazırladığı ve özel de bir tezahürat üzerinde çalıştıkları ifade edildi.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
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