'Tolgay Arslan gitmek istiyor'
Beşiktaş yönetimine Tolgay Arslan'dan kötü haber geldi.
Tolgay'ın menajerlik haklarını Kees Vos'tan alan Ahmet Bulut, gurbetçi oyuncunun Türkiye'den ayrılmak istediğini bu yüzden sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığını belirtti. Bir süredir Lens'in bonservisine karşılık Sunderland'e verilmesi gündemde olan Tolgay konusu sezon sonunda çözülecek.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
'Tolgay Arslan gitmek istiyor' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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