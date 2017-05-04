 'Tolgay Arslan gitmek istiyor' – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    ' gitmek istiyor'

    'Tolgay Arslan gitmek istiyor'

    yönetimine 'dan kötü haber geldi.

    Tolgay'ın menajerlik haklarını Kees Vos'tan alan Ahmet Bulut, gurbetçi oyuncunun Türkiye'den ayrılmak istediğini bu yüzden sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığını belirtti. Bir süredir Lens'in bonservisine karşılık Sunderland'e verilmesi gündemde olan Tolgay konusu sezon sonunda çözülecek.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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