Taison harekatı
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’in 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Taison için harekete geçti. Yönetim, Aralık’ta sözleşmesi bitecek oyuncuyla ön protokol yapmak istiyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer hareketliliği sürüyor. Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'in sol kanat oyuncusu Taison'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Palmeiras'dan Dudu için girişimlerde bulunan yönetim, Shakhtar Donetsk'ten Taison Freda için de temaslara başladı. 1 hafta önce Ukrayna ekibi ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren siyah beyazlılar, Brezilyalı oyuncu konusundaki ciddiyetini ortaya koydu.
Aralık ayında kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan futbolcu için Shakhtar Donetsk kulübünün 10 milyon euro gibi bedel istediği öğrenilirken, Beşiktaş'ın Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan ve bu nedenle kiralama seçeneği olmayan tecrübeli futbolcu için bu rakamları ödemeyeceğini bildirdi. Yaşanan bu sürecin ardından Beşiktaş ile ön protokol yapmak isteyen yıldız futbolcunun, siyah-beyazlılara bedava gelmesi halinde Beşiktaş'tan yaklaşık 4,5 milyon euro'ya yakın bir maaş istediği ifade edildi.
Aralık ayında kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan futbolcu için Shakhtar Donetsk kulübünün 10 milyon euro gibi bedel istediği öğrenilirken, Beşiktaş'ın Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan ve bu nedenle kiralama seçeneği olmayan tecrübeli futbolcu için bu rakamları ödemeyeceğini bildirdi. Yaşanan bu sürecin ardından Beşiktaş ile ön protokol yapmak isteyen yıldız futbolcunun, siyah-beyazlılara bedava gelmesi halinde Beşiktaş'tan yaklaşık 4,5 milyon euro'ya yakın bir maaş istediği ifade edildi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Taison harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.