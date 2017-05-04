 Taison harekatı – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    harekatı

    Taison harekatı

    , ’in 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu için harekete geçti. Yönetim, Aralık’ta sözleşmesi bitecek oyuncuyla ön protokol yapmak istiyor.

    'ta yeni sezon transfer hareketliliği sürüyor. Siyah-beyazlılar, 'in sol kanat oyuncusu 'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Palmeiras'dan Dudu için girişimlerde bulunan yönetim, Shakhtar Donetsk'ten Taison Freda için de temaslara başladı. 1 hafta önce Ukrayna ekibi ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren siyah beyazlılar, Brezilyalı oyuncu konusundaki ciddiyetini ortaya koydu.

    Aralık ayında kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan futbolcu için Shakhtar Donetsk kulübünün 10 milyon euro gibi bedel istediği öğrenilirken, Beşiktaş'ın Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan ve bu nedenle kiralama seçeneği olmayan tecrübeli futbolcu için bu rakamları ödemeyeceğini bildirdi. Yaşanan bu sürecin ardından Beşiktaş ile ön protokol yapmak isteyen yıldız futbolcunun, siyah-beyazlılara bedava gelmesi halinde Beşiktaş'tan yaklaşık 4,5 milyon euro'ya yakın bir maaş istediği ifade edildi.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
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