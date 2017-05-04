''Sinirlerinize hakim olun!''
Şenol Güneş, takımını F.Bahçe derbisi öncesinde uyardı. “Maç içindeki gerilime kendimizi kaptırırsak, kaybeden biz oluruz Sinirlerimizi kontrol altında tutalım, asla sinir savaşı yapmayalım”
Beşiktaş'ta nefesler tutuldu, gözler hafta sonundaki F.Bahçe derbisine çevrildi. Geçen hafta Başakşehir'e yenilerek şampiyonluk yarışında yara olan siyah-beyazlılar, pazar akşamı ezeli rakibi F.Bahçe'yi mağlup ederek avantajını sürdürmeyi hedefliyor. Başkanından yönetimine ve teknik kadrodan Ümraniye personeline kadar tüm camia derbi için adeta seferber olmuş durumda. Tabii ki de en başka teknik direktör Güneş... Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularını her konuda uyarırken, 'gerginlik' konusunun üzerinde hassasiyetle duruyor.
SON DÜDÜK ÇALMADI
Şenol Güneş, işe ilk olarak mental problemlerden başladı. Futbolcuların F.Bahçe maçının önemini bildiklerinden şüphe duymayan Güneş'in, öğrencilerinden istediği tek şey maçın başından sonuna kadar yüksek konsantrasyona sahip olmaları. Başakşehir maçında 'lig bitmiş gibi düşündükleri için' yenildiklerini belirten Güneş, "Son düdük çalıp puan olarak garantileyinceye kadar kimse şampiyon olmuyor. Lig bitmiş gibi davranmanın cezasını hemen kestiler. Bu sezon alacağımız en büyük ders bu olmalıdır. Bu yüzden F.Bahçe maçına kafamız rahat ve konsantrasyonumuz yüksek çıkmalıyız" diyerek oyunculara uyarılarda bulunuyor.
SAKİN KALMALIYIZ
F.Bahçe'nin en büyük silahının saha içi gerilim olduğunu da bilen deneyimli hoca bu kez aynı tuzağa düşmek istemiyor. Kupada oynanan karşılaşmayı tamamen unutup yeni bir maçmış gibi düşünmelerini isteyen Şenol Güneş, "Yine gerilim yaratmak isteyecekler. Eğer maç içindeki gerilime kendimizi kaptırırsak, kaybeden biz oluruz. Buna fırsat vermeyelim, sakin kalalım. Oyuna yönelik sertliğimiz ve mücadelemiz asla eksilmesin ama sinirlerimizi kontrol altında tutalım, sinir savaşı asla yapmayalım" diyerek daha şimdiden mental üstünlüğü sağlamaya çalışıyor.
HAZIR OLMAYAN OYNAMAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, F.Bahçe derbisinde yüzde 100 hazır olmayan hiçbir oyuncusunu sahaya sürmeyi düşünmüyor. Son maçlarda fiziki olarak düşüş içinde olan ve Başakşehir maçında sakatlanan Atiba'nın tedavi sürecini yakından takip eden Şenol Güneş, Kanadalı oyuncunun iyileşip antrenmanlara başlamasından sonra maç gününe kadar gözlemlerine devam edecek. Maç günü Atiba'nın yüzde yüz hazır olduğuna inanırsa oynatacak olan Güneş, Atiba'yı mental ve kondisyon olarak hazır görmemesi durumunda Necip'i sahaya sürmeyi planlıyor.
TALİSCA'DAN ŞUT İSTEĞİ!
Orta sahaya baskı yapıldığında kontrolü kaybettiklerini ve baskıdan paslaşarak çıkmaları gerektiğini düşünen Güneş, Q7 ve Babel'in bu bölgeye yaklaşıp pas alışverişi yapmalarını istedi. Talisca'nın da bu maçta daha hareketli olmasını bekleyen deneyimli hoca Brezilyalı yıldızdan kaleyi gördüğünde bol bol şut çekmesini de istiyor.
ABOUBAKAR'LA ÖZEL GÖRÜŞME
Teknik direktör Güneş'in, derbi öncesinde Aboubakar ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Cenk Tosun'un son 7 maçta sadece 1 gol atması ve Fenerbahçe stoperlerinin sert oyunu, Aboubakar'ı ilk 11'e biraz daha yaklaştırıyor. Ancak Kamerunlu golcünün saha içinde gerilimi artırıcı hareketlerden daha çabuk etkilenmesi tecrübeli hocayı düşündüren önemli bir etken olurken; Güneş'in "Bu maç hayati önem taşıyor. Gençsin, her zaman kazanmayı istiyorsun ama zaman zaman sinirlerine hakim olamıyorsun. F.Bahçe maçı hata affetmez, kendini çok iyi motive ederek sahaya çık" diye uyardığı ifade edildi.
SON DÜDÜK ÇALMADI
Şenol Güneş, işe ilk olarak mental problemlerden başladı. Futbolcuların F.Bahçe maçının önemini bildiklerinden şüphe duymayan Güneş'in, öğrencilerinden istediği tek şey maçın başından sonuna kadar yüksek konsantrasyona sahip olmaları. Başakşehir maçında 'lig bitmiş gibi düşündükleri için' yenildiklerini belirten Güneş, "Son düdük çalıp puan olarak garantileyinceye kadar kimse şampiyon olmuyor. Lig bitmiş gibi davranmanın cezasını hemen kestiler. Bu sezon alacağımız en büyük ders bu olmalıdır. Bu yüzden F.Bahçe maçına kafamız rahat ve konsantrasyonumuz yüksek çıkmalıyız" diyerek oyunculara uyarılarda bulunuyor.
SAKİN KALMALIYIZ
F.Bahçe'nin en büyük silahının saha içi gerilim olduğunu da bilen deneyimli hoca bu kez aynı tuzağa düşmek istemiyor. Kupada oynanan karşılaşmayı tamamen unutup yeni bir maçmış gibi düşünmelerini isteyen Şenol Güneş, "Yine gerilim yaratmak isteyecekler. Eğer maç içindeki gerilime kendimizi kaptırırsak, kaybeden biz oluruz. Buna fırsat vermeyelim, sakin kalalım. Oyuna yönelik sertliğimiz ve mücadelemiz asla eksilmesin ama sinirlerimizi kontrol altında tutalım, sinir savaşı asla yapmayalım" diyerek daha şimdiden mental üstünlüğü sağlamaya çalışıyor.
HAZIR OLMAYAN OYNAMAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, F.Bahçe derbisinde yüzde 100 hazır olmayan hiçbir oyuncusunu sahaya sürmeyi düşünmüyor. Son maçlarda fiziki olarak düşüş içinde olan ve Başakşehir maçında sakatlanan Atiba'nın tedavi sürecini yakından takip eden Şenol Güneş, Kanadalı oyuncunun iyileşip antrenmanlara başlamasından sonra maç gününe kadar gözlemlerine devam edecek. Maç günü Atiba'nın yüzde yüz hazır olduğuna inanırsa oynatacak olan Güneş, Atiba'yı mental ve kondisyon olarak hazır görmemesi durumunda Necip'i sahaya sürmeyi planlıyor.
TALİSCA'DAN ŞUT İSTEĞİ!
Orta sahaya baskı yapıldığında kontrolü kaybettiklerini ve baskıdan paslaşarak çıkmaları gerektiğini düşünen Güneş, Q7 ve Babel'in bu bölgeye yaklaşıp pas alışverişi yapmalarını istedi. Talisca'nın da bu maçta daha hareketli olmasını bekleyen deneyimli hoca Brezilyalı yıldızdan kaleyi gördüğünde bol bol şut çekmesini de istiyor.
ABOUBAKAR'LA ÖZEL GÖRÜŞME
Teknik direktör Güneş'in, derbi öncesinde Aboubakar ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Cenk Tosun'un son 7 maçta sadece 1 gol atması ve Fenerbahçe stoperlerinin sert oyunu, Aboubakar'ı ilk 11'e biraz daha yaklaştırıyor. Ancak Kamerunlu golcünün saha içinde gerilimi artırıcı hareketlerden daha çabuk etkilenmesi tecrübeli hocayı düşündüren önemli bir etken olurken; Güneş'in "Bu maç hayati önem taşıyor. Gençsin, her zaman kazanmayı istiyorsun ama zaman zaman sinirlerine hakim olamıyorsun. F.Bahçe maçı hata affetmez, kendini çok iyi motive ederek sahaya çık" diye uyardığı ifade edildi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
''Sinirlerinize hakim olun!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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