Sinir savaşı
Taraftarlar Van Persie için özel pankart hazırladı. Şenol Güneş ise “Kupa maçındaki gibi tuzağa düşmeyin” diyerek futbolcularını uyardı. Gerilimi yüksek maçları avantaja çeviren F.Bahçe rahat görünse de Dick Advocaat "Van Persie'nin üzerine oynayacaklar. Dikkatli olun ve sakin kalın" dedi.
Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi iki takım arasında psikolojik savaşa da sahne olacak. Hem Şenol Güneş hem de Dick Advocaat kupa maçındaki olayların etkisinin bu haftaki derbiye olumsuz yansımasını önlemeye çalışıyor. Tecrübeli hoca, oyuncularına "Sinirlerinize hakim olun. Kupa maçındaki gibi tuzağa düşmeyin" dedi.
Diğer yandan Beşiktaşlı taraftarların da van Persie için 'Flemenkçe' bir pankart hazırladığı ve özel bir tezahürat üzerinde çalıştıkları belirtildi. Fenerbahçe'nin hocası Advocaat da benzer uyarılarda bulunarak "F.Bahçe tansiyonu yüksek derbileri her zaman daha iyi oynar. Yine öyle olmalı. Van Persie'nin üzerine oynayacaklar, onu sinirlendirmeye çalışacaklar. Sakin olursak yine biz kazanırız" diye konuştu.
Diğer yandan Beşiktaşlı taraftarların da van Persie için 'Flemenkçe' bir pankart hazırladığı ve özel bir tezahürat üzerinde çalıştıkları belirtildi. Fenerbahçe'nin hocası Advocaat da benzer uyarılarda bulunarak "F.Bahçe tansiyonu yüksek derbileri her zaman daha iyi oynar. Yine öyle olmalı. Van Persie'nin üzerine oynayacaklar, onu sinirlendirmeye çalışacaklar. Sakin olursak yine biz kazanırız" diye konuştu.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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