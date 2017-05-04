Marcelo ile 2020’ye

Tecrübeli stoperle yaptığı ön görüşmeden olumlu sonuçla ayrılan siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe derbisinin ardından pazarlıkları resmi olarak başlatacak.

Sezon sonunda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşarak üçünçü yıldızı takmanın hesabını yapan Beşiktaş, diğer yandan iç ve dış transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Quaresma ve Tosic'le yeni sözleşme imzalayan, Oğuzhan Özyakup'un mukavelesini 5 yıl uzatmak için görüşmelere başlayan siyahbeyazlılar, şimdi de defansın bel kemiği olan Marcelo ile anlaşmak için harekete geçti.



Yönetimin, sözleşmesi 2017-18 sezonunun sonunda biten Brezilyalı stoperle 2020 yılına kadar devam etmeyi planladığı belirtildi. Beşiktaşlı idarecilerin önce Marcelo'nun nabzını yokladıkları ve "Beşiktaş'ta çok mutluyum, kalmayı ben de istiyorum" cevabını aldıktan sonra tecrübeli stoperin menajerini pazarlıklar için İstanbul'a davet ettikleri öğrenildi. Beşiktaşlı yöneticilerin, yıllık 1.4 milyon Euro ve maç başı 4 bin Euro alan 29 yaşındaki futbolcunun ücretini 1 milyon 750 bin Euro civarına çekerek, bu işi bitirmeyi hedefledikleri gelen bilgiler arasında.



Kaynak: Sabah