 Kartal’da derbi mesaisi sürüyor – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Kartal’da derbi mesaisi sürüyor

    Kartal’da derbi mesaisi sürüyor
    , derbi hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana tedavisi süren Atiba katılmadı. Quaresma ve Gökhan Gönül ise takımla antrenman yaptı. Şenol Güneş'in saha ortasında yaptığı toplantıyla antrenmana başlayan siyah-beyazlılar, ısınma ve pas çalışmasının ardından iki gruba ayrılarak çift kale maç oynadı.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:53
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