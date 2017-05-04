Kartal’da derbi mesaisi sürüyor
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana tedavisi süren Atiba katılmadı. Quaresma ve Gökhan Gönül ise takımla antrenman yaptı. Şenol Güneş'in saha ortasında yaptığı toplantıyla antrenmana başlayan siyah-beyazlılar, ısınma ve pas çalışmasının ardından iki gruba ayrılarak çift kale maç oynadı.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Kartal’da derbi mesaisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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