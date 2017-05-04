 Erdoğan sürprizi – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Erdoğan sürprizi

    Erdoğan sürprizi
    Olcay Şahan'ı çok uygun şartlarda Trabzon'a veren 'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar son dönemde Yanal tarafından kadroya alınmayan 'ı rotasyona oturtmak için transfer etme kararı aldı. Güneş'in iyi bir alternatif olabileceğini düşündüğü Yusuf için önümüzdeki günlerde görüşmelerin yapılması bekleniyor.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
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