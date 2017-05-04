 Dişi Kartallar galip – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Dişi Kartallar galip

    Dişi Kartallar galip
    , play-off üçüncü maçında Trabzon İdmanocağı'nı 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 51'de Didem kaydetti. Kadın Futbol Takımı, play-off dördüncü maçında Pazar günü saat 15.00'te Yeni Sahra Stadı'nda Ataşehir Belediyespor ile karşılaşacak.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
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