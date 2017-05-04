Derbi bileti 150 TL
Siyah-beyazlıların pazar günü Vodafone Arena’da oynayacağı F.Bahçe derbisinin biletleri bugün satışa sunuldu. Bilet fiyatları 150 ile 1100 TL arasında değişiyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını direkt olarak etkileyecek olan Beşiktaş-F.Bahçe maçının biletleri bugün saat 14.00 itibarıyla satışa çıkıyor. Vodafone Arena'da pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan ezeli rekabetin bilet fiyatları 150 ile 1100 TL arasında değişiyor.
?FİYATLAR ŞÖYLE:
Kategori 1: 450 TL,
Kategori 2: 400 TL,
Kategori 3: 350 TL,
Kategori 4: 325 TL,
Kategori 5: 300 TL,
Kategori 6: 275 TL,
Kategori 7: 160 TL,
Kategori 8: 150 TL,
VIP: 950 TL,
1903 A-E BLOK: 950 TL,
1903 B-D BLOK: 1050 TL,
1903 C BLOK: 1100 TL.
Bu arada Vodafone Arena bilet satış gişesinden, F.Bahçe maçı bileti satışı yapılmayacağı açıklandı.
Öte yandan Beşiktaş yönetimi de hayati önem taşıyan F.Bahçe maçı için futbolcuları konsantre etmeye çalışıyor.
BAŞKAN'DAN ÖZEL İSTEK
Başkan Fikret Orman, yönetici arkadaşlarından puan olarak garantileninceye kadar şampiyonluk ile ilgili konuşmamalarını rica ederken, gerekirse Ümraniye'de vakit geçirip oyunculara moral vermelerini istedi. Siyahbeyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş de, F.Bahçe ile oynayacakları derbi maçı için özel çalışmalar yapan en önemli kişi konumunda. Vereceği karalar ile hem Fenerbahçe maçı hem de şampiyonluğun seyrini belirleyecek olan kurt hoca takımı mental, fizik ve taktik yönünden maça hazır hale getirmeye çalışıyor.
?FİYATLAR ŞÖYLE:
Kategori 1: 450 TL,
Kategori 2: 400 TL,
Kategori 3: 350 TL,
Kategori 4: 325 TL,
Kategori 5: 300 TL,
Kategori 6: 275 TL,
Kategori 7: 160 TL,
Kategori 8: 150 TL,
VIP: 950 TL,
1903 A-E BLOK: 950 TL,
1903 B-D BLOK: 1050 TL,
1903 C BLOK: 1100 TL.
Bu arada Vodafone Arena bilet satış gişesinden, F.Bahçe maçı bileti satışı yapılmayacağı açıklandı.
Öte yandan Beşiktaş yönetimi de hayati önem taşıyan F.Bahçe maçı için futbolcuları konsantre etmeye çalışıyor.
BAŞKAN'DAN ÖZEL İSTEK
Başkan Fikret Orman, yönetici arkadaşlarından puan olarak garantileninceye kadar şampiyonluk ile ilgili konuşmamalarını rica ederken, gerekirse Ümraniye'de vakit geçirip oyunculara moral vermelerini istedi. Siyahbeyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş de, F.Bahçe ile oynayacakları derbi maçı için özel çalışmalar yapan en önemli kişi konumunda. Vereceği karalar ile hem Fenerbahçe maçı hem de şampiyonluğun seyrini belirleyecek olan kurt hoca takımı mental, fizik ve taktik yönünden maça hazır hale getirmeye çalışıyor.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Derbi bileti 150 TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.