 Demba Ba geliyor – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    geliyor

    Demba Ba geliyor
    Başakşehir maçında 288 günlük aranın ardından sahalara dönen 'nın attığı gol teknik heyeti sevindirdi. Cenk Tosun'un son haftalardaki formsuzluğu yüzünden 11'de başlamasının düşünülmediği ortamda Senegalli forvetin, Vincent Aboubakar'ın yanına son 15-20 dakikada yedek kuvvet olarak oyuna girmesi bekleniyor.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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