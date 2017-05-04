Demba Ba geliyor
Başakşehir maçında 288 günlük aranın ardından sahalara dönen Demba Ba'nın attığı gol teknik heyeti sevindirdi. Cenk Tosun'un son haftalardaki formsuzluğu yüzünden 11'de başlamasının düşünülmediği ortamda Senegalli forvetin, Vincent Aboubakar'ın yanına son 15-20 dakikada yedek kuvvet olarak oyuna girmesi bekleniyor.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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