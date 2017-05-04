 Caner Erkin’de karar Güneş’in – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    ’de karar Güneş’in

    Caner Erkin’de karar Güneş’in
    İnter'den kiralık olan alınan 'le ilgili son kararı teknik direktör verecek. Caner'in menajeri Batur Altıparmak, "Caner için Beşiktaş'ın elinde 1 milyon euro'luk opsiyon hakkı var. Beşiktaş hakkını kullanmazsa Caner, Inter'e dönecek. Geleceği kendisine değil, iki kulübe bağlı" diyerek son kararı siyah-beyazlıların vereceğini açıkladı.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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