Caner Erkin’de karar Güneş’in
İnter'den kiralık olan alınan Caner Erkin'le ilgili son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek. Caner'in menajeri Batur Altıparmak, "Caner için Beşiktaş'ın elinde 1 milyon euro'luk opsiyon hakkı var. Beşiktaş hakkını kullanmazsa Caner, Inter'e dönecek. Geleceği kendisine değil, iki kulübe bağlı" diyerek son kararı siyah-beyazlıların vereceğini açıkladı.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Caner Erkin’de karar Güneş’in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.