 Talisca ortalığı karıştırdı – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ortalığı karıştırdı

    Talisca ortalığı karıştırdı

    Brezilyalı yıldız ile Benfica arasında adeta köşe kapmaca oynanıyor.

    Sezon başında Wolverhampton'ın teklifini "Alt ligde oynamak istemiyorum" diye reddeden , bu kez de menajer Jorge Mendes'in Çin'den getirdiği 25 milyon euro'luk teklifi kabul etmemesi için Portekiz ekibine mesaj gönderdi. Bu arada Talisca'nın menajeri Carlos Leite de, Mendes'in yaptığı görüşmelerin hukuksuz olduğunu ve Brezilyalı oyuncunun tüm haklarının kendisinde olduğunu Benfica yönetimine aktardı.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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