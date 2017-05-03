Talisca ortalığı karıştırdı
Brezilyalı yıldız ile Benfica arasında adeta köşe kapmaca oynanıyor.
Sezon başında Wolverhampton'ın teklifini "Alt ligde oynamak istemiyorum" diye reddeden Talisca, bu kez de menajer Jorge Mendes'in Çin'den getirdiği 25 milyon euro'luk teklifi kabul etmemesi için Portekiz ekibine mesaj gönderdi. Bu arada Talisca'nın menajeri Carlos Leite de, Mendes'in yaptığı görüşmelerin hukuksuz olduğunu ve Brezilyalı oyuncunun tüm haklarının kendisinde olduğunu Benfica yönetimine aktardı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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