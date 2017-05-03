Şenol Güneş'ten galibiyet reçetesi

Başkanından yönetimine ve teknik kadrodan Ümraniye personeline kadar tüm Beşiktaş derbi için adeta seferber olmuş durumda.Başkan Fikret Orman yönetici arkadaşlarından puan olarak garantileninceye kadar şampiyonluk ile ilgili konuşmamalarını rica ederken gerekirse Ümraniye'de vakit geçirip oyunculara moral vermelerini rica etti.

Siyah Beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş te Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı için özel çalışmalar yapan en önemli kişi konumunda.Vereceği karalar ile hem Fenerbahçe maçı hem de şampiyonluğun seyrini belirleyecek olan kurt hoca takımı mental, fizik ve taktik yönünden maça hazır hale getirmeye çalışıyor.

1- MENTAL YÖNDEN SAKİN KALMAK VE SİNİR SAVAŞINA GİRMEMEK

Tecrübeli teknik adam işe ilk olarak mental problemlerden başladı. Futbolcuların Fenerbahçe maçının önemini bildiklerinden şüphe duymayan Güneş'in, öğrencilerinden istediği tek şey maçın başından sonuna kadar yüksek konstrasyona sahip olmaları.M.Başakşehir maçında kafa olarak sahada olmadıklarını ve 'lig bitmiş gibi düşündükleri için' yenildiklerini belirleyen Güneş 'son düdük çalıp puan olarak garantileyinceye kadar kimse şampiyon olmuyor.Lig bitmiş gibi davranmanın cezasını hemen kestiler.Bu sezon alacağımız en büyük ders bu olmalıdır.Bu yüzden Fenerbahçe maçına kafamız rahat ve konsantrasyonumuz yüksek çıkmalıyız' diyerek oyunculara uyarılarda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin en büyük silahının saha içi gerilim olduğunu da bilen deneyimli hoca bu kez aynı tuzağa düşmek istemiyor.Kupada oynanan karşılaşmayı tamamen unutup yeni bir maçmış gibi düşünmelerini isteyen Şenol Güneş "Yine gerilim yaratmak isteyecekler.Eğer maç içindeki gerilime kendimizi kaptırırsak kaybeden yine biz oluruz.Buna fırsat vermeyelim, sakin kalalım.Oyuna yönelik sertliğimiz ve mücadelemiz asla eksilmesin ama sinirlerimizi kontrol altında tutalım,sinir savaşı asla yapmayalım' diyerek daha şimdiden mental üstünlüğü sağlamaya çalışıyor.

2- SAHAYA TAM OLARAK HAZIR 11 OYUNCU İLE ÇIKMAK

Tecrübeli hocanın derbi maç ile ilgili 2. hazırlığı ise fizik yönünden gerçekleşiyor. Fizik açıdan kendini iyi hissetmeyen oyuncular varsa çok iyi dinlenmelerini ve gerekirse salonda çalışmalarını isteyen Güneş, Fenerbahçe maçına tam olarak hazır olan 11 oyuncu ile çıkmak istiyor.

Son maçlarda fiziki olarak düşüş içinde olan ve Başakşehir maçında sakatlanan Atiba'nın tedavi sürecini yakından takip eden Şenol Güneş, Kanadalı oyuncunun iyileşip antrenmanlara başlamasından sonra maç gününe kadar gözlemlerine devam edecek. Maç günü Atiba'nın yüzde yüz hazır olduğuna inanırsa oynatacak olan Güneş, Atiba'yı mental ve kondisyon olarak hazır görmemesi durumunda Necip'i sahaya sürmeyi planlıyor; ve bu yüzden idmanlarda Necip - Oğuzhan ikilisini sürekli oynatarak maça hazır hale gelmelerini amaçlıyor.

Kurt hocanın Fenerbahçe'ye karşı sahaya sürmeyi planladığı 2. farklı ismin de Aboubakar olması sürpiz sayılmayacak hamlelerinden biri olacak.Cenk Tosun'un son 7 maçta sadece 1 gol atması ve Fenerbahçe stoperlerinin sert oyunu, Aboubakar'ı ilk onbire biraz daha yaklaştıryor.Ancak Kamerunlu golcünün saha içinde gerilimi artırıcı hareketlerden daha çabuk etkilenmesi tecrübeli hocayı düşündüren önemli bir etken. Güneş'in Marcelo'nun yanına son gün sürprizi olmaz ise Atınç Nukan'ı oynatması da hemen hemen kesin gibi.

3- HÜCUM HATTININ ORTA SAHAYA YARDIM ETMESİNİ SAĞLAMAK

Teknik direktör Şenol Güneş, bu sezon sertlik derecesi ve tansiyonu yüksek maçlarla birlikte, güç olarak kendine yakın ve hatta aynı seviyedeki takımları yenmekte yaşanan sıkıntılara da çözüm arayışında. Orta sahaya baskı yapıldığında kontrolü kaybettiklerini ve baskıdan paslaşarak çıkmaları gerektiğini düşünen Güneş, Talisca, Quaresma ve Babel'in de bu bölgeye yaklaşıp pas alışverişi yapmalarını sağlamaya çalışıyor.Talisca'nın da bu maçta daha hareketli ve mücadeleci olmasını bekleyen deneyimli teknik adam Brezilyalı yıldızdan kaleyi gördüğünde bol bol şut çekmesini de istiyor.