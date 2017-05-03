Maceraya hazırım!
Beşiktaş’ın transfer listesine giren 23 yaşındaki golcü Jürgen Locadia “Tüm kariyerimi PSV’de geçirecek değilim” diyerek yeşil ışık yaktı.
Siyah-beyazlıların yeni sezon transfer listesindeki isimlerden biri olan forvet oyuncusu Jürgen Locadia, ELF Sport'a konuştu. Marcelo, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup'un sözleşme yenileme sürecinde menajer Kees Vos, Beşiktaş'a Jürgen Locadia'yı önermişti. Locadia "Mart ayında 3 yıllık yeni bir sözleşme yaptım. Ancak bu tüm kariyerimi PSV'de geçireceğim anlamına da gelmiyor. Yeni bir maceraya her zaman hazırım. Farklı sistemlerde çok başarılı olabilirim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
BU YIL 15 MAÇTA 4 GOL, 2 ASİST
Altı sezondur PSV Eindhoven formasını terleten Hollandalı genç yıldız, bu sezon 15 resmi maçta 4 gol atarken, 2 de asist yaptı. Geçen sezon 42 maçta 12 gol atan ve 11 de asist yapan Locadia; 2016'da kasık, diz ve ayak bileği problemlerinden dolayı 131 gün, 2017'de ise diz yaralanması nedeniyle 69 gün sahalardan uzak kaldı. PSV formasıyla 156 resmi maçta 53 gol atan Hollandalı forvet, 32 de asist yapmayı başardı.
HOLLANDALI GÖZDEN DÜŞTÜ
Luuk De Jong'un transferi sonrasında PSV'de yeteri kadar süre bulamadığı için ayrılmayı düşünen 1.91'lik dev forvet için menajer Vos, Locadia'nın henüz 23 yaşında olduğunu ve Beşiktaş'ta yeni bir Talisca etkisi yapabileceğini ifade etti.
BU YIL 15 MAÇTA 4 GOL, 2 ASİST
Altı sezondur PSV Eindhoven formasını terleten Hollandalı genç yıldız, bu sezon 15 resmi maçta 4 gol atarken, 2 de asist yaptı. Geçen sezon 42 maçta 12 gol atan ve 11 de asist yapan Locadia; 2016'da kasık, diz ve ayak bileği problemlerinden dolayı 131 gün, 2017'de ise diz yaralanması nedeniyle 69 gün sahalardan uzak kaldı. PSV formasıyla 156 resmi maçta 53 gol atan Hollandalı forvet, 32 de asist yapmayı başardı.
HOLLANDALI GÖZDEN DÜŞTÜ
Luuk De Jong'un transferi sonrasında PSV'de yeteri kadar süre bulamadığı için ayrılmayı düşünen 1.91'lik dev forvet için menajer Vos, Locadia'nın henüz 23 yaşında olduğunu ve Beşiktaş'ta yeni bir Talisca etkisi yapabileceğini ifade etti.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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