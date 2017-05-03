Güneş'in zor seçimi
Tosic cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek, Atiba’nın durumu da belirsiz. Atınç ve Mitrovic, Tosic’in; Necip Uysal ise hem Atiba hem de Tosic’in alternatifi!..
Beşiktaş'ta tüm gözler pazar akşamı Vodafone Arena'da oynanacat F.Bahçe derbisine çevrilmiş durumda. Başakşehir'e mağlup olduğu için derbide şampiyonluk turu atma ihtimalini kaybeden siyah-beyazlılarda cezalı ve sakat oyuncuların durumu can sıkıyor. Kara Kartal'da geçen hafta gördüğü sarı kart nedeniyle savunmanın önemli ismi Tosic cezalı duruma düştü ve derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın istikrar abidesi Atiba'nın da, aynı karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle sol üst adale grubundaki zorlamasından dolayı durumu belirsizliğini koruyor.
FAVORİ ATINÇ
Teknik direktör Şenol Güneş, oynamayacağı kesin olan Tosic'in yerine, Marcelo'nun yanında sol stoper oynatmak için kafasında üç isim var; Atınç Nukan, Matej Mitrovic ve Necip Uysal... Güneş'in hafta boyunca antrenmanlarda deneyeceği isimler olacak. Bu oyunculardan formaya en yakın isim ise Atınç Nukan. Deneyimli çalıştıcı ligin 22. haftasında 1-0 galip ayrıldıkları G.Saray derbisinde de maça Atınç ile başlamıştı.
PLASE MİTROVİC
Lyon ile oynanan rövanş maçındaki performansı ile olumsuz eleştiri alan ve son 2 lig maçında kadroya dahil edilmeyen Mitrovic de adaylar arasında yer alıyor. Antrenmanlarda Hırvat futbolcuyu da deneyecek Şenol Güneş'in diğer alternatifi ise Necip Uysal. Orta sahada 6 numara pozisyonunda oynamasına rağmen ihtiyaç duyulduğunda stoperde de görev yapan Necip, derbide Marcelo'ya eşlik edebilir.
JOKER NECİP
Bu arada sol üst adale grubundaki zorlamadan dolayı durulu kritik olan Atiba'nın maça kadar hazır olmaması halinde Necip Uysal, Kanadalı futbolcunun yerine orta sahada da görev alabilir. Bu ihtimali göz önünde bulunduran Güneş, Atiba'dan gelecek habere göre kararını verecek. Tecrübeli hoca stoperde Necip'i oynatırsa; Atiba da oynayabilecek duruma gelmezse orta sahada Tolgay'ı 11'de sahaya sürebilir.
KENDİSİNİ SOYUTLADI
Lyon maçındaki kabus futbolu sonrasında Şenol Güneş tarafından Adana ve Başakşehir maçlarının 18 kişilik maç kadrolarına bile girmeyi başaramayan Matej Mitrovic büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Hırvat stoperin penaltıyı kaçırdıktan sonra tek bir üzüntü ibaresi göstermemesi yüzünden teknik heyetin kendisine kızgın olduğu, Mitroviç'in de bir süredir kimseyle konuşmadığı ifade edildi.
ERSAN'IN SİFTAHI YOK
Beşiktaş'ın ara transferde renklerine kattığı Ersan Adem Gülüm'ün, derbide oynama şansı yok denecek kadar düşük. Aynı şekilde Rhodolfo'nun forma giyme şansı da Ersan'la aynı. Sezonun ikinci yarısında hiç şans bulamayan iki futbolcunun da bu kritik karşılaşmada oynamaları beklenmiyor.
RHODOLFO GÖZDEN DÜŞTÜ
Bu arada Atiba'ya alternatif olarak Otavio'yu düşünen Beşiktaş yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Önümüzdeki sezon takımdan gönderilmesi düşünülen Rhodolfo'nun da menajerliğini yapan Sabilo, İstanbul'a geldi. Sabilo'ya, Rhodolfo'ya getireceği teklif üzerinden yüzde 10'luk ekstra bonus verileceği bildirilirken; Otavio konusunda da Atletico PR ile görüşmeleri sürdürmesi için yetki verildi.
FAVORİ ATINÇ
Teknik direktör Şenol Güneş, oynamayacağı kesin olan Tosic'in yerine, Marcelo'nun yanında sol stoper oynatmak için kafasında üç isim var; Atınç Nukan, Matej Mitrovic ve Necip Uysal... Güneş'in hafta boyunca antrenmanlarda deneyeceği isimler olacak. Bu oyunculardan formaya en yakın isim ise Atınç Nukan. Deneyimli çalıştıcı ligin 22. haftasında 1-0 galip ayrıldıkları G.Saray derbisinde de maça Atınç ile başlamıştı.
PLASE MİTROVİC
Lyon ile oynanan rövanş maçındaki performansı ile olumsuz eleştiri alan ve son 2 lig maçında kadroya dahil edilmeyen Mitrovic de adaylar arasında yer alıyor. Antrenmanlarda Hırvat futbolcuyu da deneyecek Şenol Güneş'in diğer alternatifi ise Necip Uysal. Orta sahada 6 numara pozisyonunda oynamasına rağmen ihtiyaç duyulduğunda stoperde de görev yapan Necip, derbide Marcelo'ya eşlik edebilir.
JOKER NECİP
Bu arada sol üst adale grubundaki zorlamadan dolayı durulu kritik olan Atiba'nın maça kadar hazır olmaması halinde Necip Uysal, Kanadalı futbolcunun yerine orta sahada da görev alabilir. Bu ihtimali göz önünde bulunduran Güneş, Atiba'dan gelecek habere göre kararını verecek. Tecrübeli hoca stoperde Necip'i oynatırsa; Atiba da oynayabilecek duruma gelmezse orta sahada Tolgay'ı 11'de sahaya sürebilir.
KENDİSİNİ SOYUTLADI
Lyon maçındaki kabus futbolu sonrasında Şenol Güneş tarafından Adana ve Başakşehir maçlarının 18 kişilik maç kadrolarına bile girmeyi başaramayan Matej Mitrovic büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Hırvat stoperin penaltıyı kaçırdıktan sonra tek bir üzüntü ibaresi göstermemesi yüzünden teknik heyetin kendisine kızgın olduğu, Mitroviç'in de bir süredir kimseyle konuşmadığı ifade edildi.
ERSAN'IN SİFTAHI YOK
Beşiktaş'ın ara transferde renklerine kattığı Ersan Adem Gülüm'ün, derbide oynama şansı yok denecek kadar düşük. Aynı şekilde Rhodolfo'nun forma giyme şansı da Ersan'la aynı. Sezonun ikinci yarısında hiç şans bulamayan iki futbolcunun da bu kritik karşılaşmada oynamaları beklenmiyor.
RHODOLFO GÖZDEN DÜŞTÜ
Bu arada Atiba'ya alternatif olarak Otavio'yu düşünen Beşiktaş yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Önümüzdeki sezon takımdan gönderilmesi düşünülen Rhodolfo'nun da menajerliğini yapan Sabilo, İstanbul'a geldi. Sabilo'ya, Rhodolfo'ya getireceği teklif üzerinden yüzde 10'luk ekstra bonus verileceği bildirilirken; Otavio konusunda da Atletico PR ile görüşmeleri sürdürmesi için yetki verildi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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