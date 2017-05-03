 ''Burak listede yok'' – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ''Burak listede yok''

    ''Burak listede yok''

    Başkanı , 'ın transferiyle ilgili kendisine sorulan soruya net yanıt verdi.

    neoldu.com'da Ece Erken'in sorularını yanıtlayan Orman, "'ın babası Fikret ağabey çok sevdiğim bir insandır. Burak, Çin'de oynuyor. Ben çok kapalı değilim ancak gündemimizde şu an öyle bir durum yok. Olursa söylerim ancak gündemimizde böyle bir durum yok" diye konuştu.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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