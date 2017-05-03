''Burak listede yok''
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz'ın transferiyle ilgili kendisine sorulan soruya net yanıt verdi.
neoldu.com'da Ece Erken'in sorularını yanıtlayan Orman, "Burak Yılmaz'ın babası Fikret ağabey çok sevdiğim bir insandır. Burak, Çin'de oynuyor. Ben çok kapalı değilim ancak gündemimizde şu an öyle bir durum yok. Olursa söylerim ancak gündemimizde böyle bir durum yok" diye konuştu.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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