Bu derbide favori Beşiktaş
Oyun kurgusu, kadro yapısıyla öne çıkan Beşiktaş saha avantajı ile de bir adım önde.
Beşiktaş'ın Başakşehir maçından yenilgiyle ayrılması bu hafta oynanacak olan Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin önemini bir kat daha artırdı. Beşiktaş şampiyonluk, F.Bahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için bu derbiden mutlak "üç puan" ile ayrılmak zorunda. İşte bu kazanma mecburiyetinin Beşiktaş-F.Bahçe derbisini çok çekişmeli ve heyecanlı hale getirmesi bekleniyor…
Otoritelere göre gerek oyun yapısı gerekse kadro zenginliği Beşiktaş'ı bu derbinin favorisi yapıyor. Buna kendi saha ve seyircisi önünde oynanacak olması da ayrı bir avantaj olarak ekleniyor.
Ancak otoriteler şunu da belirtmeden geçemiyor; rakip Fenerbahçe bu tür zorluk derecesi yüksek maçları kazanma ustası. Bakalım bu zorlu 90 dakikanın kazananı kim olacak?
BEŞİKTAŞ BU KEZ TUZAĞA DÜŞMEZ / ZEKİ UZUNDURUKAN
Beşiktaş, Başakşehir yenilgisinden mutlaka dersler çıkarmıştır. Özellikle de bu mağlubiyetle ilgili özeleştiri yapan Şenol Güneş. Mesela Cenk Tosun'u yedeğe çekip derbiye Aboubakar ile başlayacaktır. İkinci yarıda da Demba Ba hamlesini yapacaktır. İki takımın da defansında sorunlar var. Siyah-beyazlılar, taraftarının desteği ile Fenerbahçe karşısında galibiyete yakın taraf. Ancak ligimizde kaos futbolunu en iyi oynayan takım Fenerbahçe. Maçın stresini, saha içinde oluşacak baskıyı, sinir savaşını lehine çevirme konusunda Beşiktaş'tan daha tecrübeliler. Advocaat'ın öğrencileri, bunu koz olarak kullanıp, Beşiktaş'ı tuzağa düşürmek isteyebilir. Kupa maçında 'kaos futbolundan' zafer çıkaran Fenerbahçe olmuştu. Bu yüzden pazar günkü derbide 'sakin kalmak' çok önemli. Aboubakar, Quaresma, Talisca ve Babel gibi hücum silahları gününde olursa 3 puan Beşiktaş'ın olur.
FENER RAHAT KARTAL STRESLİ / ERTEM ŞENER
Derbiler için yorum yapmak suya yazı yazmak gibidir. Ama suya yazı yazacak takımı belirleyecek olan tek kişi Şenol Güneş'tir. Şenol hoca ligi bitirip yenmek mi isteyecek yoksa Antalyaspor-Başakşehirspor maçının sonucuna göre bir taktik mi hazırlayacak? Duyduğuma göre Şenol hoca Aboubakar'a derbi için hazır ol demiş. Aboubakar'ın hem Beşiktaş yönetimine hem de Beşiktaş taraftarına Olympiyakos maçından kalma bir borcu var. Bu borcu ödemeli. Fenerbahçe'de ise büyük maçları iyi oynama özelliği çeyrek asırdır devam ediyor. Yine büyük maç yine derbilerde hiç kaybetmeyen Fenerbahçe. Biri şampiyonluğa diğeri Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Beşiktaş'ın kaybedecek çok şeyi var. Eğer yenilirse şampiyonluğu kaybeder! Fenerbahçe ise her zamankinden daha rahat olacak, kaybedecek hiçbir şeyi yok!
KARTAL BİR ADIM ÖNDE / GÜRCAN BİLGİÇ
Kendi sahasında oynaması Beşiktaş'ı favori yapar. Yeni stadının ortamını çok iyi kullanan bir takıma sahipler. Ama ilk yenilgiyi de F.Bahçe'den aldılar. Ayrıca Fikret Orman ve Aziz Yıldırım üstü örtülü ciddi bir rekabet yaşıyorlar. Yani maçı sadece derbi olmaktan çıkaran bir çok faktör var. Teknik olarak konuştuğumuzda Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali çok düşük. Beşiktaş'ı sadece "pas ezberini" bozarak dengesiz hale getirebilirsiniz. Bu fizik gücü ve orta saha organizasyonu Fenerbahçe'de yok. 1-0'lık kupa maçında Tosic'in atılması sonucu belirledi. Bu noktada kimin kazanacağı Beşiktaş'ın elinde. Eksik kalırlarsa, maçın yükünü taşıyamazlarsa kaybederler. Başakşehir yenilgisi sonrası Beşiktaş taraftarı takımına jest yaptı, alkışladı. Ama bu karşılaşmada aynı anlayışı taşımayacaklardır. Dolmabahçe'deki ilk mağlubiyetin rövanşının peşindeler. Çünkü taraftarların maçı daha çok sembollerle. Maç elbette kendi hikayesini yazacak. Tek gerçek F.Bahçe'nin kapasitesinin en az iki katına çıkmak zorunda olması.
KAZANIRSA ŞAMPİYON / ALP PEHLİVAN
Başakşehir'in Antalya maçının cuma günü oynanacak olması iki teknik adam için de büyük bir referans olacak. Eğer Başakşehir puan kaybederse beraberlik Beşiktaş için derbide kötü bir sonuç olmayacaktır. Bu nedenle Başakşehir maçının Cuma günü oynanmasını ligin seyri açısından hiç de etik bulmuyorum. Beşiktaş ile Başakşehir'in maçlarının günü ve saatlerinin aynı olması gerektirdi. Eğer Başakşehir puan kaybetmezse Beşiktaş'ın mutlaka bu derbide kazanan taraf olması gerekiyor. Çünkü eğer üç puanı cebine koyamazsa puan farkının bire veya ikiye indiği son 4 haftada böyle maçları oynayabilecek strese hazır mı? Çünkü Beşiktaş son 10 hafta kala hepimizin şampiyonluk kupasını teslim etmeye yakın olduğumuz bir takımdı. Gerek futbolcuları gerekse teknik adamları ligin sonundaki kaosu kaldırabilecek mi? Benim kafamdaki soru işaretleri bunlar! Fakat derbiyi Beşiktaş kazanırsa bana göre ligi bitirmiştir diyebiliriz. Aksi bir sonuçta ligin seyrini ve ilk üçü çok farklı boyutlara getirecektir.
YÜZDE 70 BEŞİKTAŞ / EROL KAYNAR
Derbi maçları biliyorsunuz hep zevkli ve çekişmeli olur. Oynadığı futbol ve kadro zenginliği ile Beşiktaş maç öncesinde kağıt üzerinde favori görülüyor. Beşiktaş birkaç adım önde ama ne olursa olsun rakibi Fenerbahçe. Çok zor bir maç olacak. Beşiktaş'ın kaybetme lüksü yok. Bunu geçen hafta kullandı. Bu nedenle kendi saha ve seyircisi önünde kazanmak zorunda Beşiktaş'ın oynadığı futbol ile yüzde 70 önde olduğunu düşünüyorum.
FAVORİM BEŞİKTAŞ AMA… / OKAN KOÇ
Derbi öncesinde yorgun ve psikolojisi bozulmuş gibi görünen bir Beşiktaş var. Şenol Güneş hocaya bu nedenle çok iş düşecek. Takımı bu maça çok iyi motive etmeli, edecektir de. Çünkü mutlak kazanmak zorunda oldukları bir derbi ile karşı karşıyalar. Beşiktaş kazanırsa şampiyonluğunu ilan eder. Her ne kadar bu derbide saha ve taraftar farkıyla favorim Beşiktaş olsa da çok zor bir 90 dakika olacak. Çünkü F.Bahçe'nin de önünde şampiyonlar Ligi hedefi var. Ayrıca Advocaat gibi bir sistem hocası var ki bu tür derbi maçlarını çok iyi oynatıp iyi yönetiyor.
BERABERE BİTER / GÜRKAN KUBİLAY
Futbolda hırs mı, yetenek mi, mecburiyet mi önemli? Çok tartışılır. F.Bahçe ezeli rakibine hırsı ile gelecek, daha yetenekli ve daha mecbur bir takımla karşılaşacak. Beşiktaş rakibin sahasında oynamayı, F.Bahçe de rakibi orada oynatmayı seven bir takım. Yani, maç F.Bahçe'nin sahasında ve % 55 ve üzeri Beşiktaş'ın topla oynaması ile geçecek. Topal yok, Atiba'nın sakatlığı da hala sorun. Bu da, savunma fonksiyonlarının düşmesi demek olacak. Pozisyonların çoğunu Beşiktaş bulacak ama Lens ve Alper'in kontraları, az ama öz canını sıkacak. Bendeniz Kalecilerin ve savunmanın en az birinden büyük bir gaf bekleyecek. İlk yarısı berabere, maç sonu da son 20 dakikada atılacak gol ya da gollerle berabere bitecek. "Bu kadar tahmini insan rüyasında görür" dediniz değil mi? 25 senedir bu işin içinde olan biri olarak, biraz da onu anlatayım dedim :) Bakalım, n'olucak.
BEŞİKTAŞ KAZANIR / SİNAN VARDAR
Beşiktaş bu maçı kazanır. Çünkü kazanmak zorunda! Kendi seyircisi önünde son yılların en kritik maçında Şenol hoca bütün silahlarını kullanıp üç puanı almak isteyecektir. Fenerbahçe son maçlarda hep defansif görüntü çiziyor. Beşiktaş ise hücum oynayacak. Şenol hoca bu maçta Aboubakar'a yer vermeli. Çünkü bu maçın hızlı forvete ihtiyacı var. Quaresma bu derbi maçında mutlaka kendi çizgisinin üzerine çıkmalı. Atiba oynayamazsa orta sahada en fazla görev Oğuzhan'a düşecek. Şenol hoca Atiba oynamazsa onun boşluğunu Necip ile doldurabilirse bu derbiden istedikleri üç puanı alarak ayrılabilirler.
TOP ŞENOL HOCADA / TURGAY DEMİR
Beşiktaş normal futbolunu sükunetle oynarsa Fenerbahçe'yi yener. Bu derbiyi Beşiktaş kaybederse kendi hataları ile kaybeder. Örneğin Cenk ile başlamak büyük hata olur. Takım oyununu bozan, her frikikte topun başına gelip Talisca'yı baskı altına alan, dahası hiçbir derbide hiçbir şey yapmayan Quaresma sahada olursa bu da dezavantajdır. Şenol hoca Aboubakar ile Demba Ba'yı kullanırsa maçı farklı kazanır.
Otoritelere göre gerek oyun yapısı gerekse kadro zenginliği Beşiktaş'ı bu derbinin favorisi yapıyor. Buna kendi saha ve seyircisi önünde oynanacak olması da ayrı bir avantaj olarak ekleniyor.
Ancak otoriteler şunu da belirtmeden geçemiyor; rakip Fenerbahçe bu tür zorluk derecesi yüksek maçları kazanma ustası. Bakalım bu zorlu 90 dakikanın kazananı kim olacak?
BEŞİKTAŞ BU KEZ TUZAĞA DÜŞMEZ / ZEKİ UZUNDURUKAN
Beşiktaş, Başakşehir yenilgisinden mutlaka dersler çıkarmıştır. Özellikle de bu mağlubiyetle ilgili özeleştiri yapan Şenol Güneş. Mesela Cenk Tosun'u yedeğe çekip derbiye Aboubakar ile başlayacaktır. İkinci yarıda da Demba Ba hamlesini yapacaktır. İki takımın da defansında sorunlar var. Siyah-beyazlılar, taraftarının desteği ile Fenerbahçe karşısında galibiyete yakın taraf. Ancak ligimizde kaos futbolunu en iyi oynayan takım Fenerbahçe. Maçın stresini, saha içinde oluşacak baskıyı, sinir savaşını lehine çevirme konusunda Beşiktaş'tan daha tecrübeliler. Advocaat'ın öğrencileri, bunu koz olarak kullanıp, Beşiktaş'ı tuzağa düşürmek isteyebilir. Kupa maçında 'kaos futbolundan' zafer çıkaran Fenerbahçe olmuştu. Bu yüzden pazar günkü derbide 'sakin kalmak' çok önemli. Aboubakar, Quaresma, Talisca ve Babel gibi hücum silahları gününde olursa 3 puan Beşiktaş'ın olur.
FENER RAHAT KARTAL STRESLİ / ERTEM ŞENER
Derbiler için yorum yapmak suya yazı yazmak gibidir. Ama suya yazı yazacak takımı belirleyecek olan tek kişi Şenol Güneş'tir. Şenol hoca ligi bitirip yenmek mi isteyecek yoksa Antalyaspor-Başakşehirspor maçının sonucuna göre bir taktik mi hazırlayacak? Duyduğuma göre Şenol hoca Aboubakar'a derbi için hazır ol demiş. Aboubakar'ın hem Beşiktaş yönetimine hem de Beşiktaş taraftarına Olympiyakos maçından kalma bir borcu var. Bu borcu ödemeli. Fenerbahçe'de ise büyük maçları iyi oynama özelliği çeyrek asırdır devam ediyor. Yine büyük maç yine derbilerde hiç kaybetmeyen Fenerbahçe. Biri şampiyonluğa diğeri Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Beşiktaş'ın kaybedecek çok şeyi var. Eğer yenilirse şampiyonluğu kaybeder! Fenerbahçe ise her zamankinden daha rahat olacak, kaybedecek hiçbir şeyi yok!
KARTAL BİR ADIM ÖNDE / GÜRCAN BİLGİÇ
Kendi sahasında oynaması Beşiktaş'ı favori yapar. Yeni stadının ortamını çok iyi kullanan bir takıma sahipler. Ama ilk yenilgiyi de F.Bahçe'den aldılar. Ayrıca Fikret Orman ve Aziz Yıldırım üstü örtülü ciddi bir rekabet yaşıyorlar. Yani maçı sadece derbi olmaktan çıkaran bir çok faktör var. Teknik olarak konuştuğumuzda Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali çok düşük. Beşiktaş'ı sadece "pas ezberini" bozarak dengesiz hale getirebilirsiniz. Bu fizik gücü ve orta saha organizasyonu Fenerbahçe'de yok. 1-0'lık kupa maçında Tosic'in atılması sonucu belirledi. Bu noktada kimin kazanacağı Beşiktaş'ın elinde. Eksik kalırlarsa, maçın yükünü taşıyamazlarsa kaybederler. Başakşehir yenilgisi sonrası Beşiktaş taraftarı takımına jest yaptı, alkışladı. Ama bu karşılaşmada aynı anlayışı taşımayacaklardır. Dolmabahçe'deki ilk mağlubiyetin rövanşının peşindeler. Çünkü taraftarların maçı daha çok sembollerle. Maç elbette kendi hikayesini yazacak. Tek gerçek F.Bahçe'nin kapasitesinin en az iki katına çıkmak zorunda olması.
KAZANIRSA ŞAMPİYON / ALP PEHLİVAN
Başakşehir'in Antalya maçının cuma günü oynanacak olması iki teknik adam için de büyük bir referans olacak. Eğer Başakşehir puan kaybederse beraberlik Beşiktaş için derbide kötü bir sonuç olmayacaktır. Bu nedenle Başakşehir maçının Cuma günü oynanmasını ligin seyri açısından hiç de etik bulmuyorum. Beşiktaş ile Başakşehir'in maçlarının günü ve saatlerinin aynı olması gerektirdi. Eğer Başakşehir puan kaybetmezse Beşiktaş'ın mutlaka bu derbide kazanan taraf olması gerekiyor. Çünkü eğer üç puanı cebine koyamazsa puan farkının bire veya ikiye indiği son 4 haftada böyle maçları oynayabilecek strese hazır mı? Çünkü Beşiktaş son 10 hafta kala hepimizin şampiyonluk kupasını teslim etmeye yakın olduğumuz bir takımdı. Gerek futbolcuları gerekse teknik adamları ligin sonundaki kaosu kaldırabilecek mi? Benim kafamdaki soru işaretleri bunlar! Fakat derbiyi Beşiktaş kazanırsa bana göre ligi bitirmiştir diyebiliriz. Aksi bir sonuçta ligin seyrini ve ilk üçü çok farklı boyutlara getirecektir.
YÜZDE 70 BEŞİKTAŞ / EROL KAYNAR
Derbi maçları biliyorsunuz hep zevkli ve çekişmeli olur. Oynadığı futbol ve kadro zenginliği ile Beşiktaş maç öncesinde kağıt üzerinde favori görülüyor. Beşiktaş birkaç adım önde ama ne olursa olsun rakibi Fenerbahçe. Çok zor bir maç olacak. Beşiktaş'ın kaybetme lüksü yok. Bunu geçen hafta kullandı. Bu nedenle kendi saha ve seyircisi önünde kazanmak zorunda Beşiktaş'ın oynadığı futbol ile yüzde 70 önde olduğunu düşünüyorum.
FAVORİM BEŞİKTAŞ AMA… / OKAN KOÇ
Derbi öncesinde yorgun ve psikolojisi bozulmuş gibi görünen bir Beşiktaş var. Şenol Güneş hocaya bu nedenle çok iş düşecek. Takımı bu maça çok iyi motive etmeli, edecektir de. Çünkü mutlak kazanmak zorunda oldukları bir derbi ile karşı karşıyalar. Beşiktaş kazanırsa şampiyonluğunu ilan eder. Her ne kadar bu derbide saha ve taraftar farkıyla favorim Beşiktaş olsa da çok zor bir 90 dakika olacak. Çünkü F.Bahçe'nin de önünde şampiyonlar Ligi hedefi var. Ayrıca Advocaat gibi bir sistem hocası var ki bu tür derbi maçlarını çok iyi oynatıp iyi yönetiyor.
BERABERE BİTER / GÜRKAN KUBİLAY
Futbolda hırs mı, yetenek mi, mecburiyet mi önemli? Çok tartışılır. F.Bahçe ezeli rakibine hırsı ile gelecek, daha yetenekli ve daha mecbur bir takımla karşılaşacak. Beşiktaş rakibin sahasında oynamayı, F.Bahçe de rakibi orada oynatmayı seven bir takım. Yani, maç F.Bahçe'nin sahasında ve % 55 ve üzeri Beşiktaş'ın topla oynaması ile geçecek. Topal yok, Atiba'nın sakatlığı da hala sorun. Bu da, savunma fonksiyonlarının düşmesi demek olacak. Pozisyonların çoğunu Beşiktaş bulacak ama Lens ve Alper'in kontraları, az ama öz canını sıkacak. Bendeniz Kalecilerin ve savunmanın en az birinden büyük bir gaf bekleyecek. İlk yarısı berabere, maç sonu da son 20 dakikada atılacak gol ya da gollerle berabere bitecek. "Bu kadar tahmini insan rüyasında görür" dediniz değil mi? 25 senedir bu işin içinde olan biri olarak, biraz da onu anlatayım dedim :) Bakalım, n'olucak.
BEŞİKTAŞ KAZANIR / SİNAN VARDAR
Beşiktaş bu maçı kazanır. Çünkü kazanmak zorunda! Kendi seyircisi önünde son yılların en kritik maçında Şenol hoca bütün silahlarını kullanıp üç puanı almak isteyecektir. Fenerbahçe son maçlarda hep defansif görüntü çiziyor. Beşiktaş ise hücum oynayacak. Şenol hoca bu maçta Aboubakar'a yer vermeli. Çünkü bu maçın hızlı forvete ihtiyacı var. Quaresma bu derbi maçında mutlaka kendi çizgisinin üzerine çıkmalı. Atiba oynayamazsa orta sahada en fazla görev Oğuzhan'a düşecek. Şenol hoca Atiba oynamazsa onun boşluğunu Necip ile doldurabilirse bu derbiden istedikleri üç puanı alarak ayrılabilirler.
TOP ŞENOL HOCADA / TURGAY DEMİR
Beşiktaş normal futbolunu sükunetle oynarsa Fenerbahçe'yi yener. Bu derbiyi Beşiktaş kaybederse kendi hataları ile kaybeder. Örneğin Cenk ile başlamak büyük hata olur. Takım oyununu bozan, her frikikte topun başına gelip Talisca'yı baskı altına alan, dahası hiçbir derbide hiçbir şey yapmayan Quaresma sahada olursa bu da dezavantajdır. Şenol hoca Aboubakar ile Demba Ba'yı kullanırsa maçı farklı kazanır.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
Bu derbide favori Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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