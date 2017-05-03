 Beşiktaş'ta F.Bahçe hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    'ta F.Bahçe hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta F.Bahçe hazırlıkları sürüyor

    , Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana tedavisi süren Atiba Hutchinson katılmadı. Dünkü idmanda salonda çalışan Ricardo Quaresma ve Gökhan Gönül ise bugün takımla antrenman yaptı.

    Teknik direktör Şenol Güneş'in saha ortasında yaptığı toplantıyla antrenmana başlayan siyah-beyazlılar, kısa koşuların ardından bir süre çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi.

    Çift kalede bire bir, ikiye iki ve üçe üç hücum ve savunma organizasyonları çalışan futbolcular, son bölümde iki gruba ayrılarak yarı sahada çift kale maç oynadı.

    , Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:18
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