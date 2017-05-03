Beşiktaş'ta F.Bahçe hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana tedavisi süren Atiba Hutchinson katılmadı. Dünkü idmanda salonda çalışan Ricardo Quaresma ve Gökhan Gönül ise bugün takımla antrenman yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in saha ortasında yaptığı toplantıyla antrenmana başlayan siyah-beyazlılar, kısa koşuların ardından bir süre çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Çift kalede bire bir, ikiye iki ve üçe üç hücum ve savunma organizasyonları çalışan futbolcular, son bölümde iki gruba ayrılarak yarı sahada çift kale maç oynadı.
Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:18
- Emenike 8 maç ceza alabilir!
Toplam 4
Yorum
Tr Eğer ırkçılık yaptıysa bir daha Türkiye de top oynayamasın! 8 maç nedir ırkçılık için!
- Trabzonspor'da Avrupa hesapları
Toplam 3
Yorum
tunahan ulan sizin yüzünüzden bu takım birşeyler yapamıyor gider futbolculara teknik adama söverseniz puan tabi alamazlar biraz takımn arksnda durun
- Pamuk eller cebe!
Toplam 13
Yorum
Bence Bence GS Dan haric hicbir Takimda Bence is yapmaz Eger giderse bence Futbol hayati biter kiralanarak 30 yasina gelir bence
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